澳新汇市：澳元和新西兰元小升，受大宗商品涨势和利差交易支撑

若有效突破0.7420，即本月走势23.6%的回档位，则将测试0.7488。

“铁矿石和煤炭期货价格上涨支撑了澳元，澳洲股市也有上涨，”澳洲联邦银行(CBA)资深汇市策略师Elias Haddad表示。

中国市场的铁矿石期货<0#DCIO:>仅周三一天就跳涨了逾8%。

大宗商品走强帮助抵消了澳洲国内建筑业疲软的影响。

瑞银分析师Scott Haslem指出，建筑业支出在今年截至9月的时间段下滑了逾11%，为15年来最大降幅。

新西兰元兑美元 小涨至0.7072，离开周一所及低点0.6983。该货币对仍远低于11月高点0.7403，近期在0.7145左右面临强阻力。(完)

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