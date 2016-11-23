中国汇市：人民币早盘缩量下跌，美指高位整固汇价或可守稳6.9元关口

* 人民币早盘随中间价缩量下跌，离岸跌破6.92元关口

* 月末客盘实需购汇需求，大行继续提供美元流动性

* 美指高位整固，人民币或可守稳6.9元关口

路透上海11月23日 - 人民币兑美元即期 周三早盘随中间价缩量下跌，中间价调整主因昨日市场价较低。交易员称，月末客盘实需购汇需求仍不少，大行仍需适度提供美元流动性；本周美国迎来感恩节假期，美元指数高位整固，短期人民币汇价或可守稳6.9元关口。

他们并表示，离岸CNH 早盘跌破6.92元关口，再刷记录新低，与在岸价差一度拉大至270点，表明离岸仍相对看空；由于此前中间价启动过滤机制加上市场价逼近6.9元而未破，市场猜测该点位可能是监管层的阶段底线，在美元指数偏强情况下，监管层会否坚守还未可知。

“估计6.9会是个位置，估计是没那么容易过去的，当然如果外部美指继续强势，那央妈要守，估计也会比较累的，关键还得看央妈的态度。”一中资行交易员称。

北京时间11:34，人民币兑美元 即期报6.893元,上日收报6.888元，夜盘终报6.892元。今日人民币兑美元中间价 报6.8904元，上日中间价为6.8779元。人民币兑美元即期成交额 为126.86亿美元，上日半日为185.65亿美元。

全球汇市方面，美元周三接近13年半高位，美国强劲楼市数据进一步巩固了对美联储12月加息及明年继续收紧政策的预期，进而支撑美元。但美国指标10年期公债收益率(殖利率)从近期高位回落，减弱了美元的势头。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在7.097元, 上日尾盘为7.0788元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.92元, 再创记录新低，上一交易日尾盘报6.9131元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.8913，人民币兑欧元 、日圆 和英镑 参考汇率为7.326、6.2105和8.5611。