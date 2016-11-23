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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 12:00 BJT

《全球汇市》美元守在13年半高位附近，继近期劲扬后涨势暂歇

美元兑日圆 小跌0.1%至111.06日圆。日本股市周三因公共假日休市，市场交投
淡静。
    
    美元兑日圆周二曾涨至111.36日圆，追平周一高点，此为5月底以来美元兑日圆的最高
水平。
    
    美元兑日圆从11月9日接近101日圆的低点升至近六个月高点，升幅达10%。
    
    欧元 持稳于1.0623美元，上周曾创下近一年低位1.0569美元。
    
    周三晚些时候，关注点将转向美国耐久财(耐用品)订单及美联储11月政策会议记录。
    
                                         纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0623  1.0624  -0.01  -2.18  1.0860
    美元/日圆            111.05  111.12  -0.06  -7.69  120.30
    欧元/日圆         117.98  118.07  -0.08  -9.57  130.47
    美元/瑞郎            1.0113  1.0108  +0.05  +0.95  1.0018
    英镑/美元            1.2416  1.2422  -0.05 -15.76  1.4738
    美元/加元            1.3436  1.3441  -0.04  -2.91  1.3839
    美元/离岸人民币      6.9197  6.9121  +0.11  +5.35  6.5680
    澳元/美元            0.7417  0.7401  +0.22  +1.95  0.7275
    新西兰元/美元        0.7062  0.7059  +0.04  +3.47  0.6825
    澳元/日圆         82.380  82.250  +0.16  -5.98  87.620
    新西兰元/日圆     78.450  78.430  +0.03  -4.31  81.980
    英镑/日圆         137.88  138.05  -0.12 -22.20  177.22
    澳元/新西兰元     1.0498  1.0470  +0.27  -1.56  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 戴素萍/王丽鑫/汪红英/王琛；审校 白云/艾茂林/张涛)

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