《全球汇市》美元守在13年半高位附近，继近期劲扬后涨势暂歇

美元兑日圆 小跌0.1%至111.06日圆。日本股市周三因公共假日休市，市场交投 淡静。 美元兑日圆周二曾涨至111.36日圆，追平周一高点，此为5月底以来美元兑日圆的最高 水平。 美元兑日圆从11月9日接近101日圆的低点升至近六个月高点，升幅达10%。 欧元 持稳于1.0623美元，上周曾创下近一年低位1.0569美元。 周三晚些时候，关注点将转向美国耐久财(耐用品)订单及美联储11月政策会议记录。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0623 1.0624 -0.01 -2.18 1.0860 美元/日圆 111.05 111.12 -0.06 -7.69 120.30 欧元/日圆 117.98 118.07 -0.08 -9.57 130.47 美元/瑞郎 1.0113 1.0108 +0.05 +0.95 1.0018 英镑/美元 1.2416 1.2422 -0.05 -15.76 1.4738 美元/加元 1.3436 1.3441 -0.04 -2.91 1.3839 美元/离岸人民币 6.9197 6.9121 +0.11 +5.35 6.5680 澳元/美元 0.7417 0.7401 +0.22 +1.95 0.7275 新西兰元/美元 0.7062 0.7059 +0.04 +3.47 0.6825 澳元/日圆 82.380 82.250 +0.16 -5.98 87.620 新西兰元/日圆 78.450 78.430 +0.03 -4.31 81.980 英镑/日圆 137.88 138.05 -0.12 -22.20 177.22 澳元/新西兰元 1.0498 1.0470 +0.27 -1.56 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 戴素萍/王丽鑫/汪红英/王琛；审校 白云/艾茂林/张涛)