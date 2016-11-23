中国债市动态：现券仍小步向暖，市场紧张情绪渐显缓和

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月23日 - 中国银行间债市周三早盘现券延续小步向暖势头，IRS（利率互换）在上日反复后亦有所回落。市场初步企稳后又经历了多日的震荡，紧张情绪渐显缓和之势，买盘力道有所增强。
交易员并指出，此前调整的主要触发因素如资金加权成本上行、美债收益率持续走高等虽仍在，但短期来看市场的反应都已较为充分；而目前临近年末，部分机构也尝试提前布局，为明年早做准备，短期债市或还有小幅走好空间，但仍难言转势。
“现券（收益率）前两天就有点想往下，但还是有点小犹豫，而且国债期货走得也反复，牵制着，今天期货明显稳多了。”华东一银行交易员称。
她表示，短期各种利空因素集中释放后，债市这波调整已算比较到位，如果美债收益率暂时没有太大幅度的冲高，国内市场应该也会表现的稍强一点。
北京一银行交易员则认为，尽管暂时做空动力明显减弱，但推动债市重返强势的环境仍不具备，整体来看目前基本面、政策面等依旧偏空，即便市场短期走暖也只能作为技术性反弹看待。
财政部上午招标续发行的三年期国债，中标收益率2.4320%，与此前2.43%的预测均值一致，边际中标收益率2.4743%，投标倍数为2.58倍。
10年国开活跃券160213最新报价 在3.2045%/3.1980%，上日尾盘为3.2125%/3.21%。
中国金融期货交易所五年期国债期货主力合约TF1703 早盘收报100.500元人民币，较上日结算价涨0.09%；10年期国债主力合约T1703 收报99.595元，较上日结算价涨0.07%。 (完) (发稿 边竞; 审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。