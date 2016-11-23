中国货币市场：回购利率小跌资金面稍缓和，逆回购存量攀高令预期仍谨慎

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透上海11月23日 - 中国银行间市场周三早盘资金面稍显改善，但整体仍属平衡。交易员称，央行公开市场持续净投放，早盘流动性略显缓和，机构轧平头寸难度进一步下降，但对市场未来紧平衡预期仍不改。
他们并称，逆回购存量攀升至逾九个月新高，滚动操作压力大增，同时未来人民币贬值压力仍存忧虑，对年底临近资金面仍不能掉以轻心。
“大行供给感觉还是一般，没有明显增多，但是大家平头寸要比往常快一点，资金有点好转了。”华南一银行交易员表示。
他认为，可能前期在资金紧绷的时候机构心态谨慎，出资意愿不强，随着人民币汇率暂时回稳，同时央行稳定逆回购持续投放驰援下，流动性略显好转也在情理之中。
央行公开市场今日将进行总额1,900亿元人民币的逆回购操作，其中七天期1,000亿元，14天期800亿元，28天期100亿元。据此计算，单日将净投放500亿元；同时，截止今日未到期逆回购存量为15,000亿元，创下2月中旬以来逾九个月新高。
上海一银行交易员表示，短期流动性预期尚可，主要是未来心态调节，可能资金总量并没有那么紧缺，年底资金面存在一定压力，但是央行估计仍会投放加以援助。
人民币兑美元即期 周三早盘随中间价缩量下跌，中间价调整主因昨日市场价较低。交易员称，月末客盘实需购汇需求仍不少，大行仍需适度提供美元流动性；本周美国迎来感恩节假期，美元指数高位整固，短期人民币汇价或可守稳6.9元关口。
以下为主要货币市场利率报价：
北京时间11:45 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.2258 2.2519 -2.61
七天 2.4467 2.4384 +0.83
14天 2.9082 2.9829 -7.47
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 3.0000 2.5050 +49.50
七天 2.8150 2.7100 +10.50
14天 2.9850 2.9550 +3.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.3000 2.2900 +1.00
七天 2.7000 2.7000 +0.00
14天 3.3000 3.2000 +10.00
Shibor
其中:隔夜 2.2770 2.2730 +0.40
七天 2.4510 2.4500 +0.10
三个月 2.9857 2.9765 +0.92
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备注：银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。(完) (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)
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