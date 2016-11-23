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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 12:23 BJT

新兴汇市：美国升息前景打击亚币，马币触及近14个月低点

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            111.07    104.80   -5.65   +8.31    120.30
    坡元            1.4268    1.2673  -11.18   -0.65    1.4175
    台币          31.897    29.979   -6.01   +3.66    33.066
    韩元           1176.90   1050.30  -10.76   -0.17   1174.95
    泰铢             35.50     32.95   -7.18   +1.46     36.02
    菲律宾披索       49.91     44.45  -10.94   -6.03     46.90
    印尼卢比      13475.00  12150.00   -9.83   +2.30  13785.00
    印度卢比       68.48     62.26   -9.08   -3.40     66.15
    马币            4.4380    3.2865  -25.95   -3.33    4.2900
    人民币          6.8928    6.0506  -12.22   -5.81    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价    (完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    

 (编译 王颖/王丽鑫/陈宗琦；审校 艾茂林/高琦/白云/戴素萍)

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