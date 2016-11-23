台湾股市：连六日收升，随亚股走高但后市仍倾向保守

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月23日 - 台湾股市周三连续第六天收高。分析师表示，美股创下新高，带 动今日亚洲股市普遍走强；但因美国年底前将升息议题发酵，新兴市场有资金流出隐忧，台 股后市仍偏向保守看待。 台湾加权股价指数 收涨0.49%至9,178.23点；今日成交初值 为741.38 亿台币，上交易日修正后为816.62亿。 元大投顾分析师薛舜日表示，随着美国三大指指数纷纷创下高位，市场渐自特朗普(川 普)当选后的惊吓回复正常。亚洲市场也陆续自12月美国联邦储备理事会可能升息的负面影 响，持续淡化。只不过台股虽连日反弹，但价量背离，后市看法保守。 〞今年以来外资买很多，它还能再进来多少? 而且官股证券商之前在低档买入不少，现 在可能也要出。〞薛舜日说。因此，他预估短期内台股不易大涨，主要还是因接手买盘力道 不足。 分析师认为，观察每年外资买超台股的金额偏向固定，今年到1-10月外资买超台股已超 过4,000亿台币，外资后续加码力道恐怕也是相当有限。在买盘保守下，对台股仍跌深反弹 视之，高点可能在9,300点，不易越过前波高位。 分析师预估，明天台股的交易区间先看9,160-9,296点。 上日外资及陆资在台股转为买超41.95亿台币，中止先前连九个交易日卖超共计868.74 亿台币。 美国股市周二小幅收高，延续美国大选后的涨势，道指首次收在19,000点关口以上，三 大股指连续第二日刷新纪录收盘高位。 亚洲股市周三反弹至一周高位，因投资者试图借力美股创纪录的涨势，同时美国公债收 益率高企继续支撑美元。 本地时间13:33，MSCI亚太明晟指数 涨0.69%。(完)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。