台湾股市：连六日收升，随亚股走高但后市仍倾向保守

路透台北11月23日 - 台湾股市周三连续第六天收高。分析师表示，美股创下新高，带 动今日亚洲股市普遍走强；但因美国年底前将升息议题发酵，新兴市场有资金流出隐忧，台 股后市仍偏向保守看待。 台湾加权股价指数 收涨0.49%至9,178.23点；今日成交初值 为741.38 亿台币，上交易日修正后为816.62亿。 元大投顾分析师薛舜日表示，随着美国三大指指数纷纷创下高位，市场渐自特朗普(川 普)当选后的惊吓回复正常。亚洲市场也陆续自12月美国联邦储备理事会可能升息的负面影 响，持续淡化。只不过台股虽连日反弹，但价量背离，后市看法保守。 〞今年以来外资买很多，它还能再进来多少? 而且官股证券商之前在低档买入不少，现 在可能也要出。〞薛舜日说。因此，他预估短期内台股不易大涨，主要还是因接手买盘力道 不足。 分析师认为，观察每年外资买超台股的金额偏向固定，今年到1-10月外资买超台股已超 过4,000亿台币，外资后续加码力道恐怕也是相当有限。在买盘保守下，对台股仍跌深反弹 视之，高点可能在9,300点，不易越过前波高位。 分析师预估，明天台股的交易区间先看9,160-9,296点。 上日外资及陆资在台股转为买超41.95亿台币，中止先前连九个交易日卖超共计868.74 亿台币。 美国股市周二小幅收高，延续美国大选后的涨势，道指首次收在19,000点关口以上，三 大股指连续第二日刷新纪录收盘高位。 亚洲股市周三反弹至一周高位，因投资者试图借力美股创纪录的涨势，同时美国公债收 益率高企继续支撑美元。 本地时间13:33，MSCI亚太明晟指数 涨0.69%。(完)