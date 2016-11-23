台湾债市：10年增额券殖利率大跌后逆转收升，后续视美债走势

* 10年公债殖利率大跌后转收升，震荡剧烈 * 后续视美新总统政策及对美债动向 * 明日105/11R殖利率区间料在1.23-1.33% 路透台北11月23日 - 台湾指标10年增额公债105/11R 发行前交易殖利率 周三由大跌转为收小升。交易员称，30年期公债带动的轧空行情，未能延续到收盘，10年公 债的解套卖压出笼，令殖利率大跌后竟转为收升。台债后续端视美债动向。 他们表示，10年期105/11R期公债发行前交易殖利率今日跌至1.25%以下，等于宣告先前 70亿余亿的开仓买方都赚钱。对照此期券先前殖利率由1.25%走高至1.40%，如今又大跌至1. 2%左右，解套卖压纷纷涌出，殖利率原本跌自1.2030%的低档，回头又大幅反弹。 〞今天30年券殖利率下那么多，会吓到一些人。..轧空气氛营造得很不错。〞一位大型 证券商交易员表示。 他们也说，30年公债105/14 发行前交易中，主要交易商所挂出的卖单被成 交，但事实上昨天在初级市场标走该期券的大多是寿险公司，等于公债交易商手上并无实券 。因此他们必须去市场反手买入该期券，便造成一波轧空行情。 交易员大多认为，美国新总统川普(特朗普)的各种财政政策，如扩大基建支出等，皆有 提高通膨、拉抬公债殖利率的效果，使美债殖利率弹升。这未来仍是影响全球债市的一大变 数。 〞这两天美债稳一点了，但未来很难说。〞一位小型券商交易员表示。 他们也认为，或许上日寿险业在30年券殖利率在2.0%有不错的买兴，但银行的胃纳似乎 还是不佳，这令人怀疑10年公债标售时，银行会有多少胃纳。而若大型银行对台债的胃口不 佳，就不能排除台债殖利率还有上行空间。 美国总统当选人特朗普在YouTube上宣布将退出TPP。跨太平洋伙伴关系协定(TPP)支持 者周二称，TPP几乎已无运作可能，这为中国担任区域贸易领头羊开道。 多数美国公债价格周二持稳，此前财政部标售340亿美元五年期公债得到稳健需求。这 是本周总计880亿美元公债标售的第二笔。 交易员预估，明日105/11R发行前交易殖利率交投区间将在1.23-1.33%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 105/14 -18.0 1.8700 1.8700-1.9500 3.0 10 105/11R +0.60 1.2870 1.2030-1.3028 111.5 *表创该券交易以来殖利率高位。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 105/10 没有成交 20 105/9 没有成交 10 105/11 1.2800% 5 105/13 0.8655% 3 105/1 没有成交 2 105/12 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)