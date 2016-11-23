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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 15:56 BJT

台湾债市：10年增额券殖利率大跌后逆转收升，后续视美债走势

* 10年公债殖利率大跌后转收升，震荡剧烈
    * 后续视美新总统政策及对美债动向
    * 明日105/11R殖利率区间料在1.23-1.33%

    路透台北11月23日 - 台湾指标10年增额公债105/11R 发行前交易殖利率
周三由大跌转为收小升。交易员称，30年期公债带动的轧空行情，未能延续到收盘，10年公
债的解套卖压出笼，令殖利率大跌后竟转为收升。台债后续端视美债动向。
    
    他们表示，10年期105/11R期公债发行前交易殖利率今日跌至1.25%以下，等于宣告先前
70亿余亿的开仓买方都赚钱。对照此期券先前殖利率由1.25%走高至1.40%，如今又大跌至1.
2%左右，解套卖压纷纷涌出，殖利率原本跌自1.2030%的低档，回头又大幅反弹。
    
    〞今天30年券殖利率下那么多，会吓到一些人。..轧空气氛营造得很不错。〞一位大型
证券商交易员表示。
    
    他们也说，30年公债105/14 发行前交易中，主要交易商所挂出的卖单被成
交，但事实上昨天在初级市场标走该期券的大多是寿险公司，等于公债交易商手上并无实券
。因此他们必须去市场反手买入该期券，便造成一波轧空行情。
    
    交易员大多认为，美国新总统川普(特朗普)的各种财政政策，如扩大基建支出等，皆有
提高通膨、拉抬公债殖利率的效果，使美债殖利率弹升。这未来仍是影响全球债市的一大变
数。
    
    〞这两天美债稳一点了，但未来很难说。〞一位小型券商交易员表示。
    
    他们也认为，或许上日寿险业在30年券殖利率在2.0%有不错的买兴，但银行的胃纳似乎
还是不佳，这令人怀疑10年公债标售时，银行会有多少胃纳。而若大型银行对台债的胃口不
佳，就不能排除台债殖利率还有上行空间。
    
    美国总统当选人特朗普在YouTube上宣布将退出TPP。跨太平洋伙伴关系协定(TPP)支持
者周二称，TPP几乎已无运作可能，这为中国担任区域贸易领头羊开道。 
    
    多数美国公债价格周二持稳，此前财政部标售340亿美元五年期公债得到稳健需求。这
是本周总计880亿美元公债标售的第二笔。 
        
     交易员预估，明日105/11R发行前交易殖利率交投区间将在1.23-1.33%。     
         收盘价                  涨跌幅   报价(%)           区间(%)      成交值
  年期     期别                  (基点)                                (亿台币)
     5   105/14                   -18.0    1.8700     1.8700-1.9500         3.0
    10  105/11R                   +0.60    1.2870     1.2030-1.3028       111.5
   *表创该券交易以来殖利率高位。
        
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  30    105/10                         没有成交
  20     105/9                         没有成交
  10    105/11                          1.2800%
   5    105/13                          0.8655%
   3     105/1                         没有成交
   2    105/12                         没有成交
 (完)     

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

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