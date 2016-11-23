香港个股：光大控股拟发行第二期六年及七年期公司债，规模高至40亿人民币

路透香港11月23日 - 中国光大集团的香港金融业务分支--光大控股 周三宣布，将在中国境内发行第二期规模30亿元人民币公司债券，并可超额配售高至10亿元，债券期限分为六年及七年两个类别。

公司的声明称，第二期公司债券的第一类别按固定票面利率计息，为期六年，由发行日期起计第三年末附公司调整票面利率及投资者回售第一类债券给本公司的选择权。第二类别按固定票面利率计息，为期七年，由发行日期起计第四年末附公司调整票面利率及投资者回售第二类债券给本公司的选择权。

根据簿记建档结果，六年及七年期债券的票面利率分别固定为3.22%及3.37%。

两个类别的债券之间可进行互相分配，分配的比例并无限制。光大控股与主承销商光大证券 会相互协定上述分配的比例。

第二期公司债券获中诚信证券评估评为＂AAA＂级。

光大控股此前申请发行本金总额不多于128亿元境内公司债，将分多期发行，募资用于偿还现有债务及拨充集团的一般营运资金。首期规模40亿元五年期债券在今年7月发行。

该股早盘收跌0.76%，报15.58港元。（完）

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