香港热股：新昌集团出售新昌管理近49%股权和优先股，复牌最多涨逾14%

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月23日 - 香港建筑商--新昌集团 周三宣布，以总代价约2.79亿港元出售新昌管理集团 48.58%已发行股本及8,000万股优先股，买方为金利丰金融 行政总裁李月华全资拥有的公司。
新昌集团股份今天下午恢复交易，盘初股价曾大涨14.3%，香港时间13:04升10%，报0.385港元。新昌管理则仍继续停牌。
公司的声明称，代价总额2.79亿港元，相当于每股销售股份作价1.12港元（即出售新昌管理约1.691亿股股份及8,000万优先股，该批优先股倘全数兑换为股份，相当于新昌管理扩大后股本约18.69%），较新昌管理停牌前即上周五（18日）最后报价1.6港元折让30%。
新昌集团表示，估计出售事项录得约1.12亿港元的账面收益，而出售所得款项已由公司用作偿还若干债务。
新昌管理主要在香港、澳门和中国提供物业管理服务。（完）
欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告，请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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