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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 14:25 BJT

澳洲股市：延续升势，金融和材料类股上涨构成支撑

“四大行”主导金融类股，各自上涨了1.5%左右。

澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)表示，矿业州名义需求有望实现更强劲增长，这将推动国内通胀压力上升及通胀水平逐渐恢复至更正常的水准。

矿业类股上扬；大连铁矿石价格飙升并触及9%涨停板。

ASX 300金属和矿业指数 涨至近两年新高，涨幅达2.44%，该指数权重股力拓 和Fortescue Metals Group 分别涨2.5%和2.9%。

必和必拓 触及15个月新高，一度上涨2.97%。(完)

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