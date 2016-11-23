澳洲股市：延续升势，金融和材料类股上涨构成支撑

“四大行”主导金融类股，各自上涨了1.5%左右。

澳洲央行助理总裁肯特(Christopher Kent)表示，矿业州名义需求有望实现更强劲增长，这将推动国内通胀压力上升及通胀水平逐渐恢复至更正常的水准。

矿业类股上扬；大连铁矿石价格飙升并触及9%涨停板。

ASX 300金属和矿业指数 涨至近两年新高，涨幅达2.44%，该指数权重股力拓 和Fortescue Metals Group 分别涨2.5%和2.9%。