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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 08:00 BJT

台湾货币市场：11月24日及本提存期资金预期变化一览表

路透台北11月24日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下：
            
    宽松因素：
    --央行到期定存单6,115.20亿台币。 
    --公债88甲2期18息付息16.5亿台币。   
    
    紧缩因素：    
    --央行料将发行定存单。           
    -------------------------------------------------------------------------
    本提存期： 
    
    宽松因素：
    --央行存单到期 1兆(万亿)1,696.50亿台币。     
      
        11/25                       914.0亿台币
        11/28                    3,776.50亿台币
        11/29                    1,966.50亿台币
        11/30                    1,072.50亿台币
        12/01                    1,659.50亿台币
        12/02                    2,307.50亿台币
 
    --公债还本与付息共5.152905亿台币。           
         11/26         103甲16期2息  5.152905亿台币 
                                                    
    
    --月底军公教薪饷拨款。       
            
    紧缩因素：
    --11/25：财政部发行105甲14期公债，年期为30年期，金额为250亿台币。
    --营业税、菸酒税及货物税等例行性税款缴库。(完)  

 (记者 罗两莎 ；审校 董永年)

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