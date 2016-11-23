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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 14:55 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：美元/日圆下跌

0643 GMT

* 美元/日圆跌0.2%，澳元/美元涨0.43%，新西兰元/美元涨0.1%，英镑/美元跌0.07%

* 美元/印尼卢比涨0.22%，美元/离岸人民币涨0.08%，美元/韩元持平，美元/马币涨0.48%

* 韩国综合股价指数涨0.23%，中国沪综指跌0.46%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.56%，西德克萨斯中质油(WTI)跌0.27%，布兰特原油跌0.3%

* 特朗普称对美国退出全球气候协议持“开放态度”

* 英国财政大臣哈蒙德计划提高最低工资，讲话将侧重于如何解决依然庞大的预算赤字

* 日本市场因公共假日休市(完)

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全部现汇报价 (编译 王琛；审校 杜明霞)

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