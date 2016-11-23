《汇市简讯》欧洲盘初：美元/日圆下跌

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
0643 GMT
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* 特朗普称对美国退出全球气候协议持“开放态度”
* 英国财政大臣哈蒙德计划提高最低工资，讲话将侧重于如何解决依然庞大的预算赤字
* 日本市场因公共假日休市(完)
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全部现汇报价 (编译 王琛；审校 杜明霞)
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路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。