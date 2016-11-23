全球金市：金价持稳，市场等待美联储会议记录

分析师告诫称，利率上调，加上对股市的信心好转，可能进一步打压金价。

“市场继续弥漫冒险情绪，黄金价格将无法有好的表现，”Argonaut Securities驻香港分析师Helen Lau说。

“人们希望投身股市大涨。黄金上市交易基金(ETF)持仓量继续减少，投资者正尽力减少黄金曝险。”

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周二其黄金持仓量下降0.42%至904.91吨，周一为908.77吨。

特朗普当选美国总统在欧洲激发了实货黄金的避险买盘，但美国传统的黄金持有者并没有大举买入。他们许多人对特朗普获胜持乐观看法。

路透技术分析师王涛说，现货金 在1,204-$1,222的区间内看似中性，若突破区间边缘将预示走势方向。

现货银 涨0.2%至16.66美元，铂金(白金)涨0.56%至942.20美元。(完)

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