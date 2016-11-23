全球金市：金价持稳，市场等待美联储会议记录

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
分析师告诫称，利率上调，加上对股市的信心好转，可能进一步打压金价。
“市场继续弥漫冒险情绪，黄金价格将无法有好的表现，”Argonaut Securities驻香港分析师Helen Lau说。
“人们希望投身股市大涨。黄金上市交易基金(ETF)持仓量继续减少，投资者正尽力减少黄金曝险。”
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周二其黄金持仓量下降0.42%至904.91吨，周一为908.77吨。
特朗普当选美国总统在欧洲激发了实货黄金的避险买盘，但美国传统的黄金持有者并没有大举买入。他们许多人对特朗普获胜持乐观看法。
路透技术分析师王涛说，现货金 在1,204-$1,222的区间内看似中性，若突破区间边缘将预示走势方向。
现货银 涨0.2%至16.66美元，铂金(白金)涨0.56%至942.20美元。(完)
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(编译 王颖/艾茂林; 审校 孙茉莉/王洋)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。