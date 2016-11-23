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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 15:28 BJT

国际油市：俄罗斯尚未接到参加11月30日OPEC会议的邀请--能源部长

路透莫斯科11月23日 - 俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周三表示，俄罗斯尚未接到出席11月30日石油输出国组织(OPEC)会议的邀请，但将参加11月28日OPEC举行的专家级别讨论会。

当被问及俄罗斯是否收到11月30日会议的邀请时，诺瓦克对记者表示，“在讨论会后，情况将或多或少变得明确一些。目前而言，在各国进行专家级讨论之前，接受（邀请）还为时过早。”（完）

(编译 高琦 审校 白云)

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