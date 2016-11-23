更正-金属期市：伦铜守住涨幅，因有迹象显示美国通胀上升

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
(更正：因英文原文有误，内文第三段上期所期铜合约应为“涨”0.3%，非“跌”0.3%)
路透悉尼11月23日 - 伦敦期铜周三在亚洲市场交易时段大致持平，隔夜上涨，因有迹象显示美国通胀上升而且人民币进一步贬值。
0700GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.1%，至每吨5,624美元。
上海期交所主力期铜合约 涨0.3%，至每吨45,760元人民币 (6,641美元)。
美元在近期触及的13年半高位附近徘徊，飙涨之后稍作喘息。
美元指数 最新报101.05，高于周二低点100.65，距离上周五高点101.48不远。这是2003年4月以来的最高水平。
数据显示，美国10月成屋销售年率升至逾九年半最高水平，帮助支撑了美元。
Argonaut Securities交易员周三警告称，虽然伦敦金属交易所铜库存持续下降，已降至11周低位，给基本面前景带来利好，但上海期交所库存自11月初以来上升了30%左右。
“我们认为上海期交所库存上升反映了进口的增加，以及精炼铜产量的上升，”Argonaut在报告中指出。
LME期镍 跌0.2%至11,350美元，上海期镍 下滑0.3%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译/审校 于春红/王颖/艾茂林)
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