更正-金属期市：伦铜守住涨幅，因有迹象显示美国通胀上升

(更正：因英文原文有误，内文第三段上期所期铜合约应为“涨”0.3%，非“跌”0.3%)

路透悉尼11月23日 - 伦敦期铜周三在亚洲市场交易时段大致持平，隔夜上涨，因有迹象显示美国通胀上升而且人民币进一步贬值。

0700GMT时，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 涨0.1%，至每吨5,624美元。

上海期交所主力期铜合约 涨0.3%，至每吨45,760元人民币 (6,641美元)。

美元在近期触及的13年半高位附近徘徊，飙涨之后稍作喘息。

美元指数 最新报101.05，高于周二低点100.65，距离上周五高点101.48不远。这是2003年4月以来的最高水平。

数据显示，美国10月成屋销售年率升至逾九年半最高水平，帮助支撑了美元。

Argonaut Securities交易员周三警告称，虽然伦敦金属交易所铜库存持续下降，已降至11周低位，给基本面前景带来利好，但上海期交所库存自11月初以来上升了30%左右。

“我们认为上海期交所库存上升反映了进口的增加，以及精炼铜产量的上升，”Argonaut在报告中指出。

LME期镍 跌0.2%至11,350美元，上海期镍 下滑0.3%。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金