菲律宾央行：总裁称，若披索过度波动将会毫不犹豫地入市干预

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透马尼拉11月23日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周三表示，若菲律宾披索兑美元过度波动，央行将毫不犹豫入市干预。
“我们的政策一贯是由市场力量决定披索汇率，不过如果波动过度...我们将毫不迟疑入市遏制波动。”泰谭柯说道。
本周稍早，菲律宾披索兑美元 跌至2008年来最低。泰谭柯称，披索下跌是追随新兴市场货币在美国下月加息预期驱动下齐跌的走势。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 汪红英)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。