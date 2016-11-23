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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 15:39 BJT

菲律宾央行：总裁称，若披索过度波动将会毫不犹豫地入市干预

路透马尼拉11月23日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周三表示，若菲律宾披索兑美元过度波动，央行将毫不犹豫入市干预。

“我们的政策一贯是由市场力量决定披索汇率，不过如果波动过度...我们将毫不迟疑入市遏制波动。”泰谭柯说道。

本周稍早，菲律宾披索兑美元 跌至2008年来最低。泰谭柯称，披索下跌是追随新兴市场货币在美国下月加息预期驱动下齐跌的走势。(完)

(编译 孙茉莉; 审校 汪红英)

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