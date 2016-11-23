中国经济：不能死守货币流通量与经济增长率匹配的观点--专家

路透北京11月23日 - 中国北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁周三表示，新常态下的宏观调控，不能死守货币流通量与经济增长率匹配的观点，否则会“捆死经济”。

他在2016新浪金麒麟论坛上称，以前的宏观调控是为了稳定物价，因此需要让货币流通量受限于经济增长率，但事实证明这一观点存在问题，最终必然导致通货紧缩，“通货紧缩的害处比通货膨胀还要大。”

他并指出，结构性调控要重在预调、微调，而且要有重点，不要像过去一样“大水漫灌”，“过去已经吃过亏了，大水漫灌的坏处是浪费了资金。”

中国央行三季度货币政策执行报告指出，当前的货币总量和利率水平是与经济基本面的变化相匹配的，货币政策始终注重根据形势发展变化加强预调微调，保持中性适度的货币金融环境。将加强和改善宏观审慎管理，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度。

厉以宁并表示，在供给侧结构性改革中，需求调节为短期任务，供给最重要的任务是形成一个自主经营的产业主体，不是短期能完成的，是中期任务；而就业问题，是供给侧改革不得不解决的问题。

他认为，政府在其中的作用在于规划、引领和微调，而在市场还没有发育的时候，政府可能在一段时期内起到代替市场主体的作用，但需要及时退出。