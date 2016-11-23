中国经济：不能死守货币流通量与经济增长率匹配的观点--专家

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月23日 - 中国北京大学光华管理学院名誉院长厉以宁周三表示，新常态下的宏观调控，不能死守货币流通量与经济增长率匹配的观点，否则会“捆死经济”。
他在2016新浪金麒麟论坛上称，以前的宏观调控是为了稳定物价，因此需要让货币流通量受限于经济增长率，但事实证明这一观点存在问题，最终必然导致通货紧缩，“通货紧缩的害处比通货膨胀还要大。”
他并指出，结构性调控要重在预调、微调，而且要有重点，不要像过去一样“大水漫灌”，“过去已经吃过亏了，大水漫灌的坏处是浪费了资金。”
中国央行三季度货币政策执行报告指出，当前的货币总量和利率水平是与经济基本面的变化相匹配的，货币政策始终注重根据形势发展变化加强预调微调，保持中性适度的货币金融环境。将加强和改善宏观审慎管理，从量价两个方面保持货币金融环境的稳健和中性适度。
厉以宁并表示，在供给侧结构性改革中，需求调节为短期任务，供给最重要的任务是形成一个自主经营的产业主体，不是短期能完成的，是中期任务；而就业问题，是供给侧改革不得不解决的问题。
他认为，政府在其中的作用在于规划、引领和微调，而在市场还没有发育的时候，政府可能在一段时期内起到代替市场主体的作用，但需要及时退出。
“政府不能老呆在这个位置上，因为你呆的时候是企业还没有成长起来的时候，...但这个只是短期的，否则对经济是有害的。”他说。（完） (发稿 李子木; 审校 李文科/张喜良)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。