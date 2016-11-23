《中国企业债发行日程表》--11月23日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *陕西省高速公路 10 15 11/30簿记建档 -- AA+ 12/1-12/5 海通证券 建设集团 (第5、10年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权； 陕西省交通建设集团公司提供担保) ========================================================================================= 水城县城市 10.6 7 11/21簿记建档 4.98% AA 11/22-11/24 广州证券 投资开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 临沂城市资产 12 7 11/21簿记建档 3.85% AA+ 11/22-11/25 申万宏源证券 经营开发 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 七台河城市 9 7 11/22簿记建档 *5.75% AA 11/23-11/25 民族证券 建设投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/东北中小企业信用再担保公司担保) ========================================================================================= 高淳经济 4 7 11/22簿记建档 *3.92% AA 11/23-11/28 国信证券 开发区开发总公司 (第3-7年末分别偿还20%本金/江苏省信用再担保公司担保) ========================================================================================= 广州港集团 5 10 11/23簿记建档 上限3.60% AAA 11/24-11/28 广发证券 城市停车场建设专项债 (附第五年末投资者回售选择权) ========================================================================================= 宁德交通投资 8 10 11/25簿记建档 -- AA 11/28-11/30 海通证券 集团 (附第五年末投资者回售选择权) 国开证券 ========================================================================================= 马鞍山慈湖 8.5 7 11/25簿记建档 -- AA 11/28-11/30 西南证券 高新技术产业开发区投资发展 (第3-7年末分别偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 滨州市沾化区 7 7 11/28簿记建档 -- AA- 11/29-12/2 申万宏源证券 宏达投资经营 (第3-7年末分别偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司担保) ========================================================================================= 宜兴拓业实业 7.5 7 -- 取消发行 AA -- 中信建投证券 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 郴州市城区 15 7 11/23簿记建档 上限6.20% AA 11/24-11/28 兴业证券 综合停车场建设项目收益债 (第3-7年末分别偿还20%本金；郴州市城市建设投资发展集团为差额补偿人) ========================================================================================= 义乌城乡新社区 7 5 11/23簿记建档 上限4.50% AA+ 11/24-11/25 中信建投证券 投资建设集团棚户区改造项目收益债 (第2-5年万分别偿还25%本金；义乌国资运营公司为差额补偿人) ========================================================================================= 广西柳州汽车城 11 10 推迟发行 -- AA -- 国海证券 文化旅游科技体验园项目收益债 (第6-10年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 益阳市县域 12 7 11/22簿记建档 *5.16% AA 11/23-11/25 兴业证券 创新创业基地建设集合债券 (第3-7年末分别偿还20%本金/益阳城建投资开发公司担保/发行人以土地使用权等提供担保) ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次