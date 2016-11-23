更新版 1-中国汇市：人民币震荡收跌两地点差扩大，盘中大行适度提供流动性

* 人民币震荡收跌，离岸跌破6.92关口 * 月末客盘实需购汇需求，结汇偏消极 * 大行继续灵活提供美元流动性 * 美指高位整固，人民币或可暂守6.9关口 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京11月23日 - 人民币兑美元即期 周三震荡收跌，中间价调整主因昨日市场价较低 。交易员称，月末客盘实需购汇需求仍不少，大行仍需适度提供美元流动性，但模式更加灵活；本周美国迎来 感恩节假期，美元指数高位整固，短期人民币汇价或可暂守6.9元关口。 他们并表示，离岸CNH 盘中跌破6.92元关口，再刷记录新低，与在岸价差一度拉大至逾300点，表 明离岸仍相对看空。由于此前中间价启动过滤机制，加上市场价逼近6.9元而未破，市场猜测该点位可能是监 管层的阶段底线，在美元指数偏强情况下，监管层会否坚守还未可知。 “看到不少自营盘在TP（止盈），可能觉得监管层要守6.9吧，别的逻辑也讲不通。”一中资行交易员称 ，“美元指数高处不胜寒，一些机构的获利已经很丰厚了。” 他并表示，日内有看到大行提供流动性，不过模式较以往更加灵活，不再是死守某一点位，而是在多个点 位都有出现，也容忍汇价波动。 亦有中资行交易员表示，估计6.9没那么容易过去的，当然如果外部美指继续强势，强守也会比较累，关 键还得看监管层的态度。 全球汇市方面，美元周三徘徊在近期所及的13年半高位附近，在大涨后稍事歇息。在特朗普执政下财政刺 激将扩大的前景，令外界预期美国利率将比先前预想的更进一步上升，这在之前推动美元走扬。 以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的 主要报价： 在岸市场人民币兑美 今日 上日 升贬 元 即期成交价格<CNY=CF 6.8928 6.888 -0.07% XS> 中间价 6.8904 6.8779 -0.18% 成交额<CNYSPTVOL=CF 218.37亿美 337.56亿美元 XT> 元 日内波动幅度(pips) 59 日低6.8980 日高6.8904 今年以来升贬幅度 -5.79% 2005年汇改以来升贬 20.07% 幅度 一年期美元/人民币掉 583 期 离岸人民币市场 今日 上日 CNH即期 6.9215 6.9131 一年期NDF<CNY1YNDFO 7.0995 7.0788 R=> 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8934；人民币兑欧元EURC NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.332、6.2123和8.55 32。 中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收 盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价 ，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完） (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)