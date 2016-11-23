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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 17:02 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币震荡收跌两地点差扩大，盘中大行适度提供流动性

* 人民币震荡收跌，离岸跌破6.92关口
    * 月末客盘实需购汇需求，结汇偏消极
    * 大行继续灵活提供美元流动性
    * 美指高位整固，人民币或可暂守6.9关口

 (新增评论和收盘报价)
    路透上海/北京11月23日 - 人民币兑美元即期 周三震荡收跌，中间价调整主因昨日市场价较低
。交易员称，月末客盘实需购汇需求仍不少，大行仍需适度提供美元流动性，但模式更加灵活；本周美国迎来
感恩节假期，美元指数高位整固，短期人民币汇价或可暂守6.9元关口。
    
    他们并表示，离岸CNH 盘中跌破6.92元关口，再刷记录新低，与在岸价差一度拉大至逾300点，表
明离岸仍相对看空。由于此前中间价启动过滤机制，加上市场价逼近6.9元而未破，市场猜测该点位可能是监
管层的阶段底线，在美元指数偏强情况下，监管层会否坚守还未可知。
    
    “看到不少自营盘在TP（止盈），可能觉得监管层要守6.9吧，别的逻辑也讲不通。”一中资行交易员称
，“美元指数高处不胜寒，一些机构的获利已经很丰厚了。”
    
    他并表示，日内有看到大行提供流动性，不过模式较以往更加灵活，不再是死守某一点位，而是在多个点
位都有出现，也容忍汇价波动。

    亦有中资行交易员表示，估计6.9没那么容易过去的，当然如果外部美指继续强势，强守也会比较累，关
键还得看监管层的态度。
    
    全球汇市方面，美元周三徘徊在近期所及的13年半高位附近，在大涨后稍事歇息。在特朗普执政下财政刺
激将扩大的前景，令外界预期美国利率将比先前预想的更进一步上升，这在之前推动美元走扬。    
     
    以下为今日在岸市场16:30人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市场人民币的
主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美      今日         上日           升贬
 元                                              
 即期成交价格<CNY=CF    6.8928        6.888         -0.07%
                 XS>                             
    中间价              6.8904       6.8779         -0.18%
 成交额<CNYSPTVOL=CF  218.37亿美  337.56亿美元         
                 XT>      元                     
  日内波动幅度(pips)      59       日低6.8980     日高6.8904
    今年以来升贬幅度                                    -5.79%
  2005年汇改以来升贬                                    20.07%
                幅度                             
 一年期美元/人民币掉         583                              
                  期                             
                                                 
                                                       
 离岸人民币市场          今日         上日                    
    CNH即期             6.9215       6.9131                   
 一年期NDF<CNY1YNDFO    7.0995       7.0788                   
                R=>                              
 
    中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.8934；人民币兑欧元EURC
NYFIX15=CFXS、日圆 和英镑 15点的参考汇率为7.332、6.2123和8.55
32。
    
    中国央行2015年8月11日完善人民币兑美元汇率中间价报价，并一次性贬值近2%，同年12月引入参考“收
盘价+一篮子货币汇率”的中间价形成机制。中国外汇交易中心2016年1月起每日公布12次人民币兑美元参考价
，8月底新增每日公布两次人民币兑欧元、日圆和英镑参考价。（完）

 (发稿 张金栋/孙琦子; 审校 杨淑祯/曾祥进)

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