欧洲个股：空客的重组计划可能导致780个岗位被裁撤--报导

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透巴黎11月23日 - 法国《回声报》周三援引美国商品期货交易委员会(CFTC)工会的估计报导称，空中客车(Airbus,空中巴士) 的重组计划或导致780个岗位被裁撤。
空客集团9月时宣布将与旗下飞机制造事业合并，以简化品牌及管理架构。
CFTC称，有关重组计划导致裁员一事，(空客集团)与空客的多个工会组织都已有过接触，预计将有780个岗位被裁撤。
“关于正在进行的...事情，尚未作出任何决定，我们对媒体的任何揣测都不作置评，”被问及该报导时空客发言人说道。(完)
(编译 王琛；审校 王洋)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。