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货币新闻 | 2016年 11月 23日 星期三 15:56 BJT

欧洲个股：空客的重组计划可能导致780个岗位被裁撤--报导

路透巴黎11月23日 - 法国《回声报》周三援引美国商品期货交易委员会(CFTC)工会的估计报导称，空中客车(Airbus,空中巴士) 的重组计划或导致780个岗位被裁撤。

空客集团9月时宣布将与旗下飞机制造事业合并，以简化品牌及管理架构。

CFTC称，有关重组计划导致裁员一事，(空客集团)与空客的多个工会组织都已有过接触，预计将有780个岗位被裁撤。

“关于正在进行的...事情，尚未作出任何决定，我们对媒体的任何揣测都不作置评，”被问及该报导时空客发言人说道。(完)

(编译 王琛；审校 王洋)

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