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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 15:48 BJT

表格：外资在韩国股市买超1,492亿韩元，连续第五天买超

路透首尔11月23日 - 韩国证券交易所周三公布，截至0730GMT，外资在韩国股市买超1,
492亿韩元，为连续第五天买超，累计买超6,857亿韩元(5.8443亿美元)。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 
超)：

        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     11月23日     *149.2           60.9         -216.1
    ^11月22日      344.9           51.7         -140.3
     11月21日       68.3          -49.0          -39.3
     11月18日       61.5         -331.0          235.0
     11月17日       61.8          -90.7            7.1
     11月16日       -8.0           65.7          -71.0
     11月15日     -205.9          109.2           71.8
     11月14日     -344.5          278.1           30.7
     11月11日     -449.5          378.2           89.7
     11月10日       47.9          229.5         -310.1
     11月 9日     -213.9          309.5         -126.9
     11月 8日      -55.5           12.6           18.7
     11月 7日     -217.8          291.4          -86.0
     11月 4日     -191.6          192.5          -11.0
     11月 3日     -205.7          339.8         -135.5     
    ----------------------------------------------------
    本月以来    -1,157.0        2,062.3         -904.6
    ----------------------------------------------------
    今年以来     9,453.3       -5,329.1       -7,154.9
    ----------------------------------------------------
   
     注：^ 为修正后数据。(完)
    
  
 (编译 王颖；审校 于春红)

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