台湾央行：五大行新承做房贷利率创逾六年新低，利率低房市问题不大

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透台北11月23日 - 台湾央行经济研究处副处长吴懿娟周三指出，因目前利率处于相对低档，台湾房地产市场应该不会有太大的问题；惟台北市受到房价高、房屋税率较高等因素影响，第四季虽是传统购屋旺季，但成交量可能不及去年同期。
央行公布数据显示，10月五大本地银行(包含台银、合库银、土银、华银和一银)新承做房贷利率降至1.661%，创2010年7月以来新低。
吴懿娟并称，随着房地产投资客慢慢退场，目前购屋者以自住型居多，约占60-70%；而房价方面，根据信义房价指数显示，台北市和新北市房价指数年增率已连续18个月呈现负成长，主因是台北市房价较高，受房屋税的冲击也比较大，过去一年半以来跌幅已逾12%。
〞第四季是传统购屋旺季，但目前看来，今年也许不会像去年第四季那样(高)的量了。〞她说。
房市景气转冷，外界指称已有建商面临财务吃紧的压力。对此，吴懿娟表示，目前的利率相对较低，〞基本上(房地产市场)应该不会有太大的问题，有些比较积极的建商还在购地。〞(完) (记者 罗两莎；审校 张喜良)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。