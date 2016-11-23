台湾央行：五大行新承做房贷利率创逾六年新低，利率低房市问题不大

路透台北11月23日 - 台湾央行经济研究处副处长吴懿娟周三指出，因目前利率处于相对低档，台湾房地产市场应该不会有太大的问题；惟台北市受到房价高、房屋税率较高等因素影响，第四季虽是传统购屋旺季，但成交量可能不及去年同期。

央行公布数据显示，10月五大本地银行(包含台银、合库银、土银、华银和一银)新承做房贷利率降至1.661%，创2010年7月以来新低。

吴懿娟并称，随着房地产投资客慢慢退场，目前购屋者以自住型居多，约占60-70%；而房价方面，根据信义房价指数显示，台北市和新北市房价指数年增率已连续18个月呈现负成长，主因是台北市房价较高，受房屋税的冲击也比较大，过去一年半以来跌幅已逾12%。

〞第四季是传统购屋旺季，但目前看来，今年也许不会像去年第四季那样(高)的量了。〞她说。