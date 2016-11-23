香港个股：中滔环保遭沽空机构Glaucus指夸大账目，午盘急挫后停牌

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月23日 - 主要在中国从事环保解决方案供应的中滔环保 周三午盘中途暂停股份买卖，停牌前该公司股份一度急挫近两成。沽空机构格劳克斯研究（Glaucus Research Group）午后发表报告，指中滔环保夸大营收及盈利，认为其每股估值只0.38港元，较其周二收市价有82%的下跌空间。
格劳克斯香港时间13:55发出有关中滔环保的报告，随后公司股价开始急挫，最多曾跌19.63%至1.72港元的近两年低位。14:07公司暂停股份买卖，停牌前跌12.62%，报1.87港元。
中滔环保尚未交代停牌原因。格劳克斯的报告称，主要从事工业污水处理及有毒废料处理的中滔环保，其过往公布的边际利润率远超于竞争对手，公司声称其建造、拥有及营运污水处理设施的商业模式带领公司的成功。
不过，格劳克斯指有清晰及不可反驳的证据显示，该公司欺骗公众有关其设施的污水处理量，因此其营收及盈利亦被夸大。报告指出，中滔环保公布的财务表现失实，管理层亦不可信，因此认为公司每股只值0.38港元。此外，公司上半年的负债上升至23亿元人民币，相信未来公司股价会有进一步下调压力。（完） (记者 梁慧仪; 审校 曾祥进)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。