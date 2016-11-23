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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 16:26 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--11月23日

路透11月23日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本
地时间16:25时，1港元=0.88872人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为23.6%，低于上交易日收盘的23.93%。    
  公司名      A股代码     H股代码    A股价格(元)  H股价格(港元)   A/H股比价
 工商银行                                   4.45           4.64         1.08
 建设银行                                   5.40           5.70         1.07
 中国银行                                   3.45           3.46         1.12
 农业银行                                   3.21           3.21         1.13
 招商银行                                  18.84          18.70         1.13
 中信银行                                   6.89           5.02         1.54
 交通银行                                   5.86           6.01         1.10
 民生银行                                   9.37           8.75         1.20
 中国人寿                                  25.78          21.20         1.37
 中国平安                                  35.98          42.55         0.95
 中国太保                                  30.86          30.05         1.16
 中信证券                                  17.48          17.74         1.11
 新华人寿                                  46.61          37.80         1.39
 海通证券                                  16.90          14.64         1.30
 华能国际                                   7.30           4.66         1.76
 大唐发电                                   3.98           2.06         2.17
 华电国际                                   5.10           3.15         1.82
 中煤能源                                   6.58           4.13         1.79
 中国神华                                  17.36          16.28         1.20
 中国石油                                   7.59           5.39         1.58
 兖州煤业                                  12.99           5.74         2.55
 中国石化                                   5.09           5.45         1.05
 上海石化                                   6.11           4.07         1.69
 中海油服                                  13.48           7.55         2.01
 仪征化纤                                   4.16           1.60         2.93
 中国铝业                                   4.34           3.38         1.44
 江西铜业                                  20.36          11.84         1.93
 洛阳钼业                                   4.13           1.99         2.34
 紫金矿业                                   3.51           2.57         1.54
 马钢股份                                   2.96           2.03         1.64
 鞍钢股份                                   4.93           4.47         1.24
 重庆钢铁                                   2.52           2.51         1.13
 海螺水泥                                  18.23          21.95         0.93
 洛阳玻璃                                  25.61           5.54         5.20
 京城机电                                  12.22           3.80         3.62
 中联重科                                   4.81           3.34         1.62
 金隅股份                                   4.56           2.94         1.75
 中国国航                                   7.57           5.04         1.69
 东方航空                                   6.49           3.55         2.06
 南方航空                                   7.46           4.40         1.91
 中国远洋                                   5.67           2.98         2.14
 中海集运                                   4.43           1.71         2.92
 中集集团                                  15.56          11.60         1.51
 中海发展                                   7.33           4.53         1.82
 宁沪高速                                   8.93          10.26         0.98
 深高速                                     8.89           7.44         1.34
 成渝高速                                   5.03           3.18         1.78
 皖通高速                                  17.71           6.51         3.06
 广深铁路                                   4.47           4.08         1.23
 中国南车                                  10.48           7.06         1.67
 中国交建                                  15.31           9.26         1.86
 中国铁建                                  11.77          11.36         1.17
 中国中铁                                   9.30           6.90         1.52
 长城汽车                                  10.47           7.02         1.68
 比亚迪                                    56.52          45.20         1.41
 广汽集团                                  25.25           9.49         2.99
 青岛啤酒                                  31.13          31.00         1.13
 白云山                                    25.52          18.84         1.52
 新华制药                                  13.84           5.96         2.61
 海信科龙                                  10.66           6.82         1.76
 南京熊猫                                  15.21           7.40         2.31
 晨鸣纸业                                   9.52           7.11         1.51
 上海医药                                  20.12          19.46         1.16
 中兴通讯                                  16.65          12.00         1.56
 东方电气                                  10.22           6.30         1.83
 潍柴动力                                  10.07          12.28         0.92
 东北电气                                   8.08           3.13         2.90
 广船国际                                  28.19          11.58         2.74
 昆明机床                                   8.45           2.76         3.44
 一拖股份                                  11.56           4.49         2.90
 北辰实业                                   4.34           2.57         1.90
 创业环保                                   9.08           4.44         2.30
 中国中冶                                   4.99           2.67         2.10
 金风科技                                  17.28          11.66         1.67
 丽珠                                      58.38          48.00         1.37
 万科                                      27.22          23.40         1.31
 郑煤机                                     6.80           3.96         1.93
 大连港                                     3.04           1.45         2.36
 山东墨龙                                  11.93           3.69         3.64
 浙江世宝                                  45.02          12.48         4.06
 复星医药                                  23.85          24.65         1.09
 光大银行                                   4.04           3.66         1.24
 东江环保                                  19.10          13.42         1.60
 上海电气                                   8.42           3.75         2.53
 广发证券                                  18.97          17.84         1.20
 华泰证券                                  20.18          17.44         1.30
 东方证券                                  16.53           8.23         2.26
 光大证券                                  17.47          12.22         1.61
 招商证券                                  18.91          12.50         1.70
           
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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