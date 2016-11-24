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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 08:04 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京11月24日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国
主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间）
        
    公布日期  公布时间     经济指标                          数据日期      

    11月    

    11/25      --         中国外汇市场交易概况数据               10月
    11/27      0930       规模以上工业企业利润                   1-10月
    11/28      --         中国货物和服务贸易                     10月
    11/30      --         中国对外证券投资资产（分国别）         6月末
    
    12月
    12/1       0900       官方制造业PMI                          11月 
                          官方非制造业PMI                        11月
               0945       财新制造业PMI                     11月
    12/5       0945       财新服务业PMI                          11月      
    12/8       1000左右   进出口贸易数据                         11月 
    12/9       0930       居民消费价格指数（CPI）                11月
                          工业生产者价格指数（PPI）              11月 
    12/13      1000       国民经济运行情况新闻发布会             11月
                          规模以上工业增加值                     11月
                          固定资产投资(不含农户)                 1-11月
                          民间固定资产投资                       1-11月
                          房地产开发和销售情况月度报告           11月
                          社会消费品零售总额                     11月
    12/16      --         银行结售汇数据                         11月
               --         银行涉外代客收付款数据                 11月           
 
    12/19      0930       70个大中城市住宅销售价格月度报告       11月
    12/21      1430       海关进出口主要商品统计信息             11月
    12/23      --         中国外汇市场交易概况数据               11月
    12/27      0930       规模以上工业企业利润                   1-11月
               --         中国货物和服务贸易                     11月
    12/30      --         中国国际收支平衡表（正式数）           三季度 
               --         中国国际投资头寸表（正式数）           三季度     
               --         中国外债数据（正式数）                 三季度
               --         中国银行业对外金融资产负债             三季度
     
    注:1.本表的公布日期为官方初步计划，如有变将及时更新。
       2. -- 表示具体发布时间未知。
       3.海关公布进出口贸易数据。
       4.外管局公布中国货物和服务贸易数据，是指居民与非居民之间发生的货物和服务
贸易交易，与国际收支平衡表中的货物和服务贸易口径相同。
       5. 首次公布的中国对外证券投资资产（分国别）数据为2015年6月末数据，今后该
数据将在统计期后半年内公布。
       6.首次公布的中国银行业对外金融资产负债数据为2015年12月末数据，今后该数据
将在统计期后三个月内公布。(完）    
                
  经济指标预测或公布日程            
  美国与加拿大  日本    
  欧洲          台湾    
  中国              
  已公布经济指标一览            
  美国            日本  
  欧洲            韩国  
  中国              香港  
  澳洲           台湾  

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 (发稿 李子木；审校 沈燕)

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