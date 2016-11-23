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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 16:39 BJT

台湾汇市：台币兑美元第三日收升，感恩节前交投清淡未脱整理

* 台币第三日收升，但市场交投清淡
    * 观望美元后续走势，特朗普言论料牵动市场神经
    * 明日台币波动区间料在31.850-31.950

    路透台北11月23日 - 台币兑美元 周三第三日收升。交易员表示，感恩节假期在即，金融市场交
易气氛淡静，暂时看不到明确的走向，纵然台币已连升三日，但仍未脱离区间整理格局。
    
    他们指出，今日虽然外资仍买超台股，但金额不大，且两边都有操作。美元兑台币在现有价位也吸引不了
进、出口商，预料明日也不脱此一走势。
    
    〞台币就配合感恩节罗，交投很清淡。〞一位公股银行交易员说。
    
    另一外商银行交易主管则称，此前美元波段升值走势应该已经告一段落，接下来就是回归经济数据，以及
关注美国总统当选人特朗普言论，是否会出现与先前政策不同调的〞发夹弯〞格局。
    
    他认为，近期台币虽然较亚洲新兴货币偏强，但在央行动态管理下，不致出现大幅升值走势，台币兑美元
还是不脱在31.800-32.000区间游走。
    
    一银行交易员则指出，美国股市续创新高，由于台、美股市的关联性高，且明年企业获利展望将较今年成
长，在大盘指数已有所修正下，多少会吸引资金流入投资布局。    
    
    银行交易员称，今日韩元兑美元走势也抗跌，是否代表外资此前自台湾、韩国撤离后逐渐回流，值得观察
。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前各种天期美元/台币换汇点自价平转为小幅折价；尾盘指
标一个月美元/台币远汇 报31.832/31.870，上日收在31.815。 
    
    多数新兴亚币周三下跌，因美元在13年半高点徘徊，且有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)继12月升息
后明年将进一步上调利率的预期也在升温。 韩元/美元 本地市场收盘报1,176.2，几近
持平于周二收盘价1,176.1。    
    
    台湾股市周三连续第六天收高。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超21.16亿台币，连
两个交易日买超共计63.10亿台币。 
   
    交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.850-31.950。
      
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 16:00            台币/美元   上日收盘  波动区间       开盘价     成交量  上日成
                       报价                                       亿美元  交量／
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 台北外汇经纪公      31.880     31.945  31.855-31.901   31.900      4.67    6.45
 司                                                                       
 元太外汇经纪公      31.879     31.942  31.858-32.900   31.870      2.28    2.36
 司                                                                       
 无本金交割远期外汇(N        最新报价              上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.025/-0.005               0.000/0.030
 美元/台币六个月期        -0.105/-0.065              -0.060/-0.010
  (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司             
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价    

 (记者 董永年；审校 曾祥进)

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