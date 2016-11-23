台湾汇市：台币兑美元第三日收升，感恩节前交投清淡未脱整理

* 台币第三日收升，但市场交投清淡 * 观望美元后续走势，特朗普言论料牵动市场神经 * 明日台币波动区间料在31.850-31.950 路透台北11月23日 - 台币兑美元 周三第三日收升。交易员表示，感恩节假期在即，金融市场交 易气氛淡静，暂时看不到明确的走向，纵然台币已连升三日，但仍未脱离区间整理格局。 他们指出，今日虽然外资仍买超台股，但金额不大，且两边都有操作。美元兑台币在现有价位也吸引不了 进、出口商，预料明日也不脱此一走势。 〞台币就配合感恩节罗，交投很清淡。〞一位公股银行交易员说。 另一外商银行交易主管则称，此前美元波段升值走势应该已经告一段落，接下来就是回归经济数据，以及 关注美国总统当选人特朗普言论，是否会出现与先前政策不同调的〞发夹弯〞格局。 他认为，近期台币虽然较亚洲新兴货币偏强，但在央行动态管理下，不致出现大幅升值走势，台币兑美元 还是不脱在31.800-32.000区间游走。 一银行交易员则指出，美国股市续创新高，由于台、美股市的关联性高，且明年企业获利展望将较今年成 长，在大盘指数已有所修正下，多少会吸引资金流入投资布局。 银行交易员称，今日韩元兑美元走势也抗跌，是否代表外资此前自台湾、韩国撤离后逐渐回流，值得观察 。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，目前各种天期美元/台币换汇点自价平转为小幅折价；尾盘指 标一个月美元/台币远汇 报31.832/31.870，上日收在31.815。 多数新兴亚币周三下跌，因美元在13年半高点徘徊，且有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)继12月升息 后明年将进一步上调利率的预期也在升温。 韩元/美元 本地市场收盘报1,176.2，几近 持平于周二收盘价1,176.1。 台湾股市周三连续第六天收高。台湾证券交易所周三资料显示，外资及陆资在台股买超21.16亿台币，连 两个交易日买超共计63.10亿台币。 交易员预估，明日台币兑美元区间暂看31.850-31.950。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日成 报价 亿美元 交量／ 亿美元 台北外汇经纪公 31.880 31.945 31.855-31.901 31.900 4.67 6.45 司 元太外汇经纪公 31.879 31.942 31.858-32.900 31.870 2.28 2.36 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.025/-0.005 0.000/0.030 美元/台币六个月期 -0.105/-0.065 -0.060/-0.010 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年；审校 曾祥进)