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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 16:35 BJT

韩国财政：企划财政部长官预计国会在12月2日批准2017年政府预算草案

路透首尔11月23日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周三表示，他预计韩国国会将如期在12月2日批准2017年度政府预算草案。

“预算审批程序似乎在如期进行，”柳一镐在一次会议后向记者表示。

12月2日是国会批准下一年政府预算草案的法定截止日期。(完) (编译 汪红英；审校 白云)

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