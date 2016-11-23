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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 16:47 BJT

中国央企：中国储备棉管理总公司整体并入中国储备粮管理总公司--国资委

路透北京11月23日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周三宣布，经报国务院批准，中国储备棉管理总公司整体并入中国储备粮管理总公司，成为其全资子企业。

国资委网站新闻稿称，实施重组后，中国储备棉管理总公司不再作为国资委直接监管企业。

中储粮网站资料显示，其负责中央储备粮（含中央储备油）的经营管理，同时接受国家委托执行粮油购销调存等调控任务，在国家宏观调控和监督管理下，自主经营、自负盈亏，并在国家计划、财政中实行单列。

中储粮总公司成立于2000年，注册资本166.8亿元人民币。总公司实行董事会制，截至2015年底，公司资产总额11,263亿元，员工总数4.4万人，全年营业收入1,543亿元，全年购销粮食2.72亿吨。

中储棉网站资料显示，其为经营管理国家储备棉的政策性中央企业，负责国家储备棉的经营管理。在国家宏观调控和监督管理下，中储棉总公司实行自主经营、统一核算、自负盈亏。（完）

欲览方案详情，请点击国资委网站链接：here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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