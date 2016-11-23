中国央企：中国储备棉管理总公司整体并入中国储备粮管理总公司--国资委

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京11月23日 - 中国国务院国有资产监督管理委员会周三宣布，经报国务院批准，中国储备棉管理总公司整体并入中国储备粮管理总公司，成为其全资子企业。
国资委网站新闻稿称，实施重组后，中国储备棉管理总公司不再作为国资委直接监管企业。
中储粮网站资料显示，其负责中央储备粮（含中央储备油）的经营管理，同时接受国家委托执行粮油购销调存等调控任务，在国家宏观调控和监督管理下，自主经营、自负盈亏，并在国家计划、财政中实行单列。
中储粮总公司成立于2000年，注册资本166.8亿元人民币。总公司实行董事会制，截至2015年底，公司资产总额11,263亿元，员工总数4.4万人，全年营业收入1,543亿元，全年购销粮食2.72亿吨。
中储棉网站资料显示，其为经营管理国家储备棉的政策性中央企业，负责国家储备棉的经营管理。在国家宏观调控和监督管理下，中储棉总公司实行自主经营、统一核算、自负盈亏。（完）
欲览方案详情，请点击国资委网站链接：here (发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。