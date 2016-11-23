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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 16:50 BJT

《汇市简讯》美元/日圆未来几天有望进一步上涨

0829 GMT

* 日本今日逢公共假日令亚洲市场交易受限

* 据传是获利了结推动美元/日圆现汇跌至目前低位

* 整体人气偏向逢低买入，下跌幅度仍不大

* 技术面前景看涨，但周线图云区底部在111.65

* 115.00为重要的期权障碍，但此位下方没有什么障碍

* 波动率或上升，汇价有望重返112.30区域上方

(完)

(编译 王琛；审校 白云)

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