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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 17:13 BJT

《全球汇市》美元持稳于13年高位附近，近期大涨后稍事喘息

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.0612  1.0624  -0.11  -2.28  1.0860
    美元/日圆            110.99  111.12  -0.12  -7.74  120.30
    欧元/日圆         117.78  118.07  -0.25  -9.73  130.47
    美元/瑞郎            1.0115  1.0108  +0.07  +0.97  1.0018
    英镑/美元            1.2395  1.2422  -0.22 -15.90  1.4738
    美元/加元            1.3441  1.3441  +0.00  -2.88  1.3839
    美元/离岸人民币         6.9270  6.9121  +0.22  +5.47  6.5680
    澳元/美元            0.7433  0.7401  +0.43  +2.17  0.7275
    新西兰元/美元        0.7056  0.7059  -0.04  +3.38  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0734  1.0743  -0.08  -1.40  1.0886
    欧元/英镑         0.8560  0.8549  +0.13 +16.19  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.7731  9.7943  -0.22  +6.57  9.1705
    美元/挪威克朗        8.5311  8.5193  +0.14  -3.49  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 王洋/于春红/王琛/孙茉莉 审校 高琦/王颖/王洋)

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