版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 17:00 BJT

全球贵金属：11月22日SPDR黄金和iShares白银持仓分别降0.42%和0.88%

路透11月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周二黄金持仓量较周一减少0
.42%，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓下降0.88%。
 
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：   
    
    名称      持仓量(盎司)    日期        持仓量(盎司)    日期          变动       增减
    SPDR      29,093,764.2   11月22日     29,217,697.8   11月21日     -123,933.6  -0.42%
    iShares  347,099,442.6  11月22日     350,182,321.1   11月21日   -3,082,878.5  -0.88% (完)
   
      
      
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市   COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 王颖；审校 王洋)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐