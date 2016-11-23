中国新债：北京下周三将发行65.4亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透北京11月23日 - 中国北京市财政局周三公告，将于下周三(30日)招标发行总额65. 4033亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债4.0514亿元，期限10年；专项债61.3519 亿元，期限含三年、五年和10年期。 上述一般债为北京市今年第三批，专项债券为该市今年第二批，均全部为置换债券。中 债资信评估有限责任公司对债券评级为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模(亿元) 招标时间 发行期 一般债券 10年 4.0514 11月30日上午09:00-09:40 12月1日 小计 4.0514 专项债券 三年 30 11月30日上午10:00-10:40 12月1日 五年 15 10年 16.3519 小计 61.3519 总计 65.4033 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探 索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投 资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发 行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)