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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 17:01 BJT

中国新债：北京下周三将发行65.4亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透北京11月23日 - 中国北京市财政局周三公告，将于下周三(30日)招标发行总额65.
4033亿元人民币的一般和专项地方债，其中一般债4.0514亿元，期限10年；专项债61.3519
亿元，期限含三年、五年和10年期。
    
    上述一般债为北京市今年第三批，专项债券为该市今年第二批，均全部为置换债券。中
债资信评估有限责任公司对债券评级为AAA。
    
    具体发行规模和招标时间如下：          
     类别        期限     规模(亿元)          招标时间           发行期
   一般债券      10年          4.0514  11月30日上午09:00-09:40  12月1日
                 小计          4.0514                                   
   专项债券      三年              30  11月30日上午10:00-10:40  12月1日
                 五年              15                           
                 10年         16.3519                           
                 小计         61.3519                                   
                 总计         65.4033                                   
 
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    财政部此前明确今年各地地方债发行节奏，要求地方财政着手改善地方债流动性，并探
索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个人投
资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。        

    2015年中国地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标占比近八成，定向发
行占比约两成。 (完)

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 (发稿 侯向明； 审校 杨淑祯)

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