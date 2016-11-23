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市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 17:55 BJT

《汇市简讯》英镑兑美元下滑，因美元全面走强

0733 GMT

* 英镑兑美元下跌至1.2372，因美元全面走强

* 亚洲市场交投清淡，英镑兑美元报1.24，高位在1.2425

* 周一在空头回补扶助下从1.2313至1.2513涨势的76.4%回档位为1.2360

* 上周五曾触及1.2302的15日低位。(亚洲盘)周二高位在1.2514

* 英国央行货币政策委员会委员福布斯称，退欧的不确定性对增长的拖累不如预期严重

* 预计英国财政大臣哈蒙德将在1230 GMT阐述新政府的经济政策细节 (完)

(编译 王琛；审校 白云)

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