重温稿-台湾货币市场：资金紧报未除拆款利率居高不下，短票利率进一步飙高

* 大银行开始做跨月，票券商两周拆在0.45% * 市场资金分配不均，致拆款利率居高不下 * 票券商拉紧报，短票利率跳到0.43-0.48% * RP市场资金偏紧报价紊乱，利率微幅上扬 记者 罗两莎 路透台北11月23日 - 台湾银行间短率周三大致走稳。资金调度人士指出，今天市场资 金仍偏紧俏，拆款需求畅旺，利率与上日水准相近；另今天一大型银行开始做跨月拆款，对 票券公司两周拆款利率开在0.45%，对银行则在0.32-0.35%。 他们表示，因时值迈入月底，市场资金还是偏紧俏，今天拆款以到期续拆为主，利率尚 属平稳，对银行一周拆款利率大致在0.27-0.30%间。 〞我们今天有跨月了，很多人来借跨月的，需求不小。〞一大型银行资调人员说。 另一大型银行资调人员则称，因手上资金不多无法提供资金拆借，〞手上没有什么钱啊 ，(拆款)没有办法开门。〞 两位大型票券商资调人员指出，今天因资金缺口不大，市场资金虽偏紧，但有一市场大 金主已开始做跨月拆款，拆款因而以跨月为主，两周利率成交在0.45%；但是，也有部分利 率冲高到0.48%。 一资深资调人员即称，目前银行体系超额准备金额虽不小，惟市场资金分配不均，即集 中在少数银行手中；但缺钱的金融机构又不知道哪些银行手上有钱，这几天都是到处打电话 找钱，而让大家以为市场资金非常紧俏，纷纷抬高利率，致拆款利率居高不下。 本地时间 17:41 今日报价 上日收盘 台币兑美元 31.880 31.945 台湾加权股价指数<.TWII 9,178.23 9,133.39 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.185% 0.190% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.180-0.260% 0.180-0.260% --一周拆款利率区间 0.180-0.400% 0.180-0.410% --两周拆款利率区间 0.220-0.480% 0.260-0.460% **短票利率再跳高** 短票方面，票券商交易员说，因今天到期央行定存单金额不多，加上多家银行缺钱，致 市场资金更趋紧俏，交易员情绪也更为紧绷，利率亦跟着进一步跳高。 他们指出，市场资金趋紧俏，今天短票利率开价让大家觉得〞很夸张〞，数家银行甚至 开到0.50%，为弭平资金缺口，几经挣扎后，只好含泪〞屈服〞而成交。 〞没有办法啊，只好含着泪、弯着腰，跟人家说谢谢，要不然呢？要怎么办？〞一资深 易员说。 今日30天自保短票利率承作区间主要成交在0.43-0.48%，少数成交在0.50%；上日则在0 .40-0.42%，少数成交在0.43%。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率为0.425%，区间0.30-0.465%， 成交金额则缩减至29.57亿台币；上日加权平均利利率在0.384%，利率区间在0.29-0.44%， 交易量为56.88亿台币。 在自保60天短票方面，上日加权平均利率为0.383%，利率区间在0.34-0.42%，成交金额 27.92亿台币；前日加权平均利率在0.35%，利率区间在0.28-0.42%；成交12.28亿台币。 近期紧缩因素及交割的债券为：周四有三商美邦发行25亿台币无到期日公司债、周五财 政部发行30年期公债共250亿台币、 下周二(11/29)中信银发行7.81亿美元金融债；另国泰 金控发行499.98亿台币特别股周一起至29日缴款。 台湾央行周三发行837亿台币定存单，与存单到期金额相同。 本周央行定存单到期1兆283.9亿台币，本周余日到期额分别为：周四6,115.2亿及周五9 14亿台币。 拆款中心资料 显示，周三银行超额准备为882亿台币，累计超额准备为8,368亿台 币、加计前期1%的超额准备为9,818亿台币。 **RP利率开报价紊乱且微扬** 债券附买回（RP）市场方面，票券商交易员指出，今天市场资金仍相当紧俏，利率开价 更显紊乱，亦使原本对利率比较坚的票券商被迫跟着市场走，利率普遍拉升至〞市场水准〞 且呈微幅上扬走势。 〞大家都乱开价，好狠啊，没办法啦，只好含泪跟客户说：我跟。〞一大型票券商交易 员说。 一大型证券商交易员则称，今天市场资金情况虽〞普通〞，但利率续处高档且略为往上 走，目前只希望利率不要再往上，暂时持稳即可；〞今天各路英雄好汉都没说要回钱，但雨 下久了，水还是会慢慢累积下来的。〞 今日证券商与金融机构承作的债券附买回利率微幅拉升，短天期银行承做公债RP利率主 要落在0.32%，上日则在0.31-0.32%；公司债附买回利率主要成交在0.36-0.38%，上日在0.3 6-0.37%。 而在大型票券商与金融机构公司债成交利率方面，今天利率稳中偏升；短天期公债附买 回利率参考区间在0.26-0.29%，上日在0.26-0.27%；短天期公司债附买回利率落在0.33-0.3 4%，上日亦同；与银行承做公债参考利率区间在0.29-0.32%，上日则在0.29-0.30%；公司债 利率区间则在0.33-0.35%，上日亦同。(完) (记者 罗两莎 ；审校 杨淑祯)