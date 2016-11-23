香港个股：中国财险完成发行150亿元人民币债券，首五年票息3.65%

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月23日 - 中国最大非寿险公司--中国人民财产保险股份有限公司 周三称，完成发行150亿元人民币债券，首五年票息3.65%。
据公告，中国财险在全国银行间债市公开发行150亿元资本补充债券，期限为10年，首五年票息3.65%，倘公司于第五年末不行使赎回权，则后五年的的票息为4.65%。
中国财险此前表示，本次发行有助公司给快速业务发展留出充足资本空间，有利于保持偿付能力水平的相对稳定、节约利息支出等。
该公司于去年末的偿付能力充足率为226%，低于2014年末的239%。今年上半年净利同比下降26%至106.48亿元，因投资收益大减。
该股今天收跌0.8%，报12.38港元。（完）
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(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
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