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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 17:54 BJT

香港个股：中国财险完成发行150亿元人民币债券，首五年票息3.65%

路透香港11月23日 - 中国最大非寿险公司--中国人民财产保险股份有限公司 周三称，完成发行150亿元人民币债券，首五年票息3.65%。

据公告，中国财险在全国银行间债市公开发行150亿元资本补充债券，期限为10年，首五年票息3.65%，倘公司于第五年末不行使赎回权，则后五年的的票息为4.65%。

中国财险此前表示，本次发行有助公司给快速业务发展留出充足资本空间，有利于保持偿付能力水平的相对稳定、节约利息支出等。

该公司于去年末的偿付能力充足率为226%，低于2014年末的239%。今年上半年净利同比下降26%至106.48亿元，因投资收益大减。

该股今天收跌0.8%，报12.38港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)

(记者 雷美珍；审校 杨淑祯)

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