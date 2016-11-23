版本:
中国
市场报道 | 2016年 11月 23日 星期三 18:17 BJT

欧洲汇市：英镑小跌，英国政府即将公布预算声明

哈蒙德料将公布包括提高最低薪资在内的一系列措施，但同时会坚守保守党政府力争降低预算赤字的目标。

“小幅放松财政政策不太可能提供太多支撑，”三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦的外汇分析师Lee Hardman说。

和其他多家银行一样，他也强调，如果英国经济继续避免出现英国公投后很多人所预料的大幅滑坡，或许能缓解英镑所面临的部分压力。

英镑兑美元在伦敦早盘跌0.3%至1.2377美元，英镑兑欧元 下跌不到0.1%至0.8563英镑。(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价

全部现汇报价 (编译 王颖/汪红英；审校 艾茂林/高琦)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐