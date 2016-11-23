欧洲汇市：英镑小跌，英国政府即将公布预算声明

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
哈蒙德料将公布包括提高最低薪资在内的一系列措施，但同时会坚守保守党政府力争降低预算赤字的目标。
“小幅放松财政政策不太可能提供太多支撑，”三菱日联金融集团(MUFG)驻伦敦的外汇分析师Lee Hardman说。
和其他多家银行一样，他也强调，如果英国经济继续避免出现英国公投后很多人所预料的大幅滑坡，或许能缓解英镑所面临的部分压力。
英镑兑美元在伦敦早盘跌0.3%至1.2377美元，英镑兑欧元 下跌不到0.1%至0.8563英镑。(完)
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全部现汇报价 (编译 王颖/汪红英；审校 艾茂林/高琦)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。