香港金融：证监会就加强资管业规管及销售透明度建议展开谘询

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港11月23日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周三称，就加强香港资产管理行业规管及销售时的透明度的建议，展开为期三个月的公众谘询，以更有效地保障投资者利益及确保市场的廉洁稳健。
证监会指出，经审视重要的国际监管发展，并考虑到主要业界持份者的意见后，制订了有关建议。
谘询文件主要就《基金经理操守准则》以及《证券及期货事务监察委员会持牌人或注册人操守准则》（操守准则）作出改动，其中包括证券借贷和回购协议、基金资产的托管、流动性风险管理及基金经理就杠杆借贷比率的披露。
此外，当中介人表明自己为“独立”或使用任何有类似意思的用语时，限制该中介人收取佣金或其他金钱或非金钱收益，或与产品发行人有任何联系或其他法律或经济关系，而这些联系或关系可能损害其独立性。
当所取得或可取得的任何金钱收益无法在订立交易前或在订立交易时量化计算时，要求中介人披露有关金钱收益的幅度及最高金额。
证监会行政总裁欧达礼称，“稳健及积极应对市场的监管制度对国际资产管理中心的发展来说，至关重要。我们必须确保本港的监管规例适当地紧贴不断演变的国际标准，这是证监会为提升香港作为主要国际资产管理中心的地位而采取的广泛措施之一。”（完）
参看谘询文件内容，可点选(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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