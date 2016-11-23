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亚洲 | 2016年 11月 23日 星期三 18:29 BJT

东南亚股市：勉力收高，菲律宾和马来西亚股市扭转早盘跌势

涨跌    当日  今年以来  2016年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   347.04     0.46   +0.13   +4.27   332.82
    新加坡                     2839.69    17.49   +0.62   -1.49  2882.73
    马来西亚                  1630.38     1.06   +0.07   -3.67  1692.51
    泰国                      1496.36    10.68   +0.72  +16.18  1288.02
    印尼                      5212.00     7.32   +0.14  +13.48  4593.01
    菲律宾                     6836.64    33.91   +0.50   -1.66  6952.08
    越南                        683.16     1.25   +0.18  +17.98   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王颖/王琛；审校 汪红英/艾茂林)

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