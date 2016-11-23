国际油市：新加坡柴油实货市场流动性收紧，因永顺油品停止买入

路透新加坡11月23日 - 亚洲柴油流动性周三收紧，交易商指因永顺油品两个月来首次停止在新加坡购买柴油船货。

他们补充称，这暗示永顺油品可能已结束大举购买。

路透据贸易数据的计算显示，永顺油品已购买近1,400万桶柴油，船期从10月至12月。

美国路易斯安那州一家当地医院称，周二该州巴吞鲁日市艾克森美孚 (Exxon Mobil)的一家炼厂发生火灾，导致四人情况危急。

这是两天内湾区炼厂发生的第四起事故，削减了该地区的燃料产量；这里炼厂每天的综合产能超过100万桶。

交易商称，目前还不知道他们的柴油出口将下降多少，或将持续多久，但目前正值冬季欧洲取暖油需求或将上升的阶段，这可能将支撑亚洲柴油的出口。

新加坡现货市场达成三笔柴油交易，未达成航煤交易。

BP向嘉能可售出25万桶含硫500ppm柴油，船期为12月9至13日，价格为较新加坡报价每桶升水0.20美元。

兴隆从道达尔买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为12月17至21日，价格为较12月19至23日新加坡平均报价每桶升水0.20美元。

兴隆从道达尔买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为12月19至23日，价格为较12月19至23日新加坡平均报价每桶升水0.20美元。(完)

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