国际油市：新加坡柴油实货市场流动性收紧，因永顺油品停止买入

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月23日 - 亚洲柴油流动性周三收紧，交易商指因永顺油品两个月来首次停止在新加坡购买柴油船货。
他们补充称，这暗示永顺油品可能已结束大举购买。
路透据贸易数据的计算显示，永顺油品已购买近1,400万桶柴油，船期从10月至12月。
美国路易斯安那州一家当地医院称，周二该州巴吞鲁日市艾克森美孚 (Exxon Mobil)的一家炼厂发生火灾，导致四人情况危急。
这是两天内湾区炼厂发生的第四起事故，削减了该地区的燃料产量；这里炼厂每天的综合产能超过100万桶。
交易商称，目前还不知道他们的柴油出口将下降多少，或将持续多久，但目前正值冬季欧洲取暖油需求或将上升的阶段，这可能将支撑亚洲柴油的出口。
新加坡现货市场达成三笔柴油交易，未达成航煤交易。
BP向嘉能可售出25万桶含硫500ppm柴油，船期为12月9至13日，价格为较新加坡报价每桶升水0.20美元。
兴隆从道达尔买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为12月17至21日，价格为较12月19至23日新加坡平均报价每桶升水0.20美元。
兴隆从道达尔买入15万桶含硫500ppm柴油，船期为12月19至23日，价格为较12月19至23日新加坡平均报价每桶升水0.20美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)
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