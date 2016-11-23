国际油市：亚洲燃料油现货升水下跌，因新的套利船货到岸

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月23日 - 亚洲燃料油现货升水周三下跌，因船只卸载新的套利船货，其他船只则排队等在新加坡码头外，但交易商仍担心船上燃料油的质量。
“那里有大量燃料油，但不符合规格，需要进行混合，而这需要时间，”新加坡一交易商补充称，合格燃料油的短缺局面可能将持续到今年底。
行业人士称，在普氏窗口，周三买家的买盘并不积极，买盘报价较新加坡报价没有升水。而周二报价最高升水为每吨2至3美元。
消息人士称，380-cst燃料油船货供应商在普氏窗口的报价升水低于周二。
周三普氏窗口报告成交两笔现货交易，共计6万吨380-cst燃料油，船期为12月18-22日和12月19-23日。据称这些交易为较新加坡报价每吨升水约2至3美元。
新加坡现货市场达成两笔燃料油交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 于春红; 审校 李春喜)
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