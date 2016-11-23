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市场报道 | 2016年 11月 24日 星期四 04:14 BJT

标题新闻：截至11月22日当周美国货币市场共同基金总资产增加187.6亿美元，至2.71万亿美元-ICI

ICI为美国投资公司协会
    
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