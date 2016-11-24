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市场报道 | 2016年 11月 24日 星期四 08:19 BJT

****欧洲经济指标预测--11月24日-12月1日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段      预估值      前值
    
    11月21日当周
                
    11月24日(四)
    0700 德国经季节调整GDP(较前季)             第三季修正值      +0.2%      +0.2%
             未经季节调整GDP(较上年同期)                         +1.7%      +1.5%
    0745 法国企业景气指数                             11月         102        102
    0815 瑞士工业订单(较上年同期)                    第三季        --       -5.6%
    0900 德国Ifo企业景气判断指数                       11月      110.5      110.5
                    现况指数                                     115.0      115.0
                    预期指数                                     106.0      106.1 
    0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元)            10月初值        --    顺差28.8
    0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件)   10月        --      38.252
    1000 意大利薪资指数(较前月)                        10月        --        持平
                       (较上年同期)                                --       +0.6%
    1200 德国GfK消费者信心指数                         12月        9.7        9.7
    
    11月25日(五)
    0745 法国消费者信心指数                             11月        98         98 
    0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月)              9月       --      +10.2%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --      +15.9%
               工业销售(经季节调整，较前月)              9月       --       +4.1%
                       (未经季节调整，较上年同期)                  --       +6.8%
    0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季)          第三季修正值     +0.5%      +0.5%
                              (较上年同期)                       +2.3%      +2.3%
    0930 英国企业投资(较前季)                    第三季初值      +0.6%      +1.0%
                     (较上年同期)                                -2.1%      -0.8%
    1000 意大利经季节调整零售销售(较前月)                9月       --       -0.1%
               未经季节调整零售销售(较上年同期)                    --       -0.2%
    1100 英国CBI零售销售差值                            11月      正12       正21

        
    11月28日当周
    
    11月28日(一)
    0900 意大利制造业企业信心指数                       11月       --       103.0   
    0900 欧元区M3货供额(年增率)                         10月       --       +5.0%
               对家庭贷款                                          --       +1.8%
               对非金融行业贷款                                    --       +1.9%
    1000 欧元区企业景气指数                             11月       --        0.55
               经济景气指数                                        --       106.3
               工业景气指数                                        --       负0.6
               服务业景气指数                                　    --        12.0
               消费者信心指数终值                                  --       负8.0
               消费者通胀预期指数                                  --         4.3
               生产者通胀预期指数                                  --         3.2
    
    11月28-29日
    0700 德国进口物价(较前月)                          10月      +0.7%      +0.1%
                     (较上年同期)                                -0.8%      -1.8%
    
    11月28-30日
    0700 德国实质零售销售(较前月)                      10月        --       -1.4%
                         (较上年同期)                              --       +0.4%
    
    11月29日(二)
    0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季)           第三季终值        --       +0.2%
    0745 法国消费者支出(较前月)                        10月        --       -0.2%
    0815 瑞士非农就业岗位(万个)                      第三季        --       490.3
    0930 英国消费者信贷(亿英镑)                        10月        --   增加14.05
            抵押贷款发放金额(亿英镑)                               --   增加32.48
            抵押贷款批准件数(件)                                   --      62,932
            M4货供额(较前月)                                       --       -0.4%
    1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月)           11月初值        --       +0.2%
                            (较上年同期)                           --       +0.8%
             消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                      --       +0.2%
                                 (较上年同期)                      --       +0.7%
    
    11月30日
    0001 英国GfK消费者信心指数                        11月         --         负3
    0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标                    10月         --      正1.59
    0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值         --       +0.5%
    0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)              10月         --       +0.1%
    0800 瑞士KOF领先成长指标                          11月         --       104.7
    0855 德国经季节调整失业人数变化(万人)             11月   　    --     减少1.3
             未经季节调整失业人数(万人)                            --         254
             经季节调整失业率                                      --        6.0%
             经季节调整失业人数(万人)                              --       266.2
    1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月)        11月初值         --       -0.1%
                            (较上年同期)                           --       -0.2%
               消费者物价调和指数(HICP)(较前月)                    --       +0.2%
                                 (较上年同期)                      --       -0.1%   
    1000 欧元区HICP(较上年同期)                   11月初值         --       +0.5%    
              扣除食品和能源的HICP                                 --       +0.7%          
    1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)            10月         --        持平
                                  (较上年同期)                     --       -0.7%
    
    12月1日(四)
    0815 瑞士零售销售(较上年同期)                     10月         --       -2.3%
    0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI)                11月         --        54.7
    0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI                  11月         --        50.9
    0850 法国Markit制造业PMI                          11月         --        51.5
    0855 德国Markit/BME制造业PMI                      11月         --        54.4
    0900 意大利失业率                                 10月         --       11.7%
    0900 欧元区Markit制造业PMI                    11月终值         --        53.7
    0930 英国Markit/CIPS制造业PMI                     11月         --        54.3
    1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季)        第三季终值         --       +0.3%
                            (较上年同期)                           --       +0.9%
    1000 欧元区失业率                                 10月         --       10.0%
    
    12月1-12日
    0930 英国抵押贷款利率                             11月         --        4.2%
    (完)

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