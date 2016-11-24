欧洲经济指标预测--11月24日-12月1日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月21日当周 11月24日(四) 0700 德国经季节调整GDP(较前季) 第三季修正值 +0.2% +0.2% 未经季节调整GDP(较上年同期) +1.7% +1.5% 0745 法国企业景气指数 11月 102 102 0815 瑞士工业订单(较上年同期) 第三季 -- -5.6% 0900 德国Ifo企业景气判断指数 11月 110.5 110.5 现况指数 115.0 115.0 预期指数 106.0 106.1 0900 意大利对非欧盟贸易收支(亿欧元) 10月初值 -- 顺差28.8 0930 英国银行业者协会(BBA)抵押贷款批准件数(千件) 10月 -- 38.252 1000 意大利薪资指数(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- +0.6% 1200 德国GfK消费者信心指数 12月 9.7 9.7 11月25日(五) 0745 法国消费者信心指数 11月 98 98 0900 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 9月 -- +10.2% (未经季节调整，较上年同期) -- +15.9% 工业销售(经季节调整，较前月) 9月 -- +4.1% (未经季节调整，较上年同期) -- +6.8% 0930 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季修正值 +0.5% +0.5% (较上年同期) +2.3% +2.3% 0930 英国企业投资(较前季) 第三季初值 +0.6% +1.0% (较上年同期) -2.1% -0.8% 1000 意大利经季节调整零售销售(较前月) 9月 -- -0.1% 未经季节调整零售销售(较上年同期) -- -0.2% 1100 英国CBI零售销售差值 11月 正12 正21 11月28日当周 11月28日(一) 0900 意大利制造业企业信心指数 11月 -- 103.0 0900 欧元区M3货供额(年增率) 10月 -- +5.0% 对家庭贷款 -- +1.8% 对非金融行业贷款 -- +1.9% 1000 欧元区企业景气指数 11月 -- 0.55 经济景气指数 -- 106.3 工业景气指数 -- 负0.6 服务业景气指数 -- 12.0 消费者信心指数终值 -- 负8.0 消费者通胀预期指数 -- 4.3 生产者通胀预期指数 -- 3.2 11月28-29日 0700 德国进口物价(较前月) 10月 +0.7% +0.1% (较上年同期) -0.8% -1.8% 11月28-30日 0700 德国实质零售销售(较前月) 10月 -- -1.4% (较上年同期) -- +0.4% 11月29日(二) 0630 法国国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.2% 0745 法国消费者支出(较前月) 10月 -- -0.2% 0815 瑞士非农就业岗位(万个) 第三季 -- 490.3 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 10月 -- 增加14.05 抵押贷款发放金额(亿英镑) -- 增加32.48 抵押贷款批准件数(件) -- 62,932 M4货供额(较前月) -- -0.4% 1300 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -- +0.2% (较上年同期) -- +0.8% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.7% 11月30日 0001 英国GfK消费者信心指数 11月 -- 负3 0700 瑞银集团(UBS)瑞士消费指标 10月 -- 正1.59 0745 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 11月初值 -- +0.5% 0745 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- +0.1% 0800 瑞士KOF领先成长指标 11月 -- 104.7 0855 德国经季节调整失业人数变化(万人) 11月 -- 减少1.3 未经季节调整失业人数(万人) -- 254 经季节调整失业率 -- 6.0% 经季节调整失业人数(万人) -- 266.2 1000 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 11月初值 -- -0.1% (较上年同期) -- -0.2% 消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- -0.1% 1000 欧元区HICP(较上年同期) 11月初值 -- +0.5% 扣除食品和能源的HICP -- +0.7% 1100 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 10月 -- 持平 (较上年同期) -- -0.7% 12月1日(四) 0815 瑞士零售销售(较上年同期) 10月 -- -2.3% 0830 瑞士制造业采购经理人指数(PMI) 11月 -- 54.7 0845 意大利Markit/ADACI制造业PMI 11月 -- 50.9 0850 法国Markit制造业PMI 11月 -- 51.5 0855 德国Markit/BME制造业PMI 11月 -- 54.4 0900 意大利失业率 10月 -- 11.7% 0900 欧元区Markit制造业PMI 11月终值 -- 53.7 0930 英国Markit/CIPS制造业PMI 11月 -- 54.3 1000 意大利国内生产总值(GDP)(较前季) 第三季终值 -- +0.3% (较上年同期) -- +0.9% 1000 欧元区失业率 10月 -- 10.0% 12月1-12日 0930 英国抵押贷款利率 11月 -- 4.2% (完)