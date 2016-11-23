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市场报道 | 2016年 11月 24日 星期四 06:49 BJT

全球贵金属：11月23日SPDR黄金持仓下降1.47%，或13.34吨

路透11月23日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trus
t 称，周三其黄金持仓量下降1.47%至891.57吨，周二为904.91吨。
    
    以盎司计算，黄金持仓量 从29,093,764.19盎司降至
28,664,770.51盎司。(完)    
    
          
      
    贵金属报导      基本金属报导     
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    金属期市        LME库存变化     

 (编译 王丽鑫；审校 陈宗琦)

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