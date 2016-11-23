版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 07:33 BJT

金砖国家：11月23日股汇市收盘纵览

路透11月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月23日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.18%，报855.92点。

中国股市：沪综指小幅收跌，获利回吐压力令大盘冲高回落

中国汇市：人民币震荡收跌两地点差扩大，盘中大行适度提供流动性

香港股市：收盘持平，美股走势和中国大陆资金带来支撑

============================================================================

巴西股市：几收平盘，强劲的数据增强了美联储12月升息的预期，而升息可能吸引资本流出收益较高的新兴市场。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.05%，报61,985.905点。

巴西汇市：雷亚尔走软，交易商在感恩节之前买进美元，防范市场在周四和周五发生意外变动。雷亚尔兑美元 收报3.3915/40，上日收报3.3545/65。

============================================================================

南非股市：收低逾1%，矿业类股领跌，黄金与铂金价格下挫打压该类股。指标Top-40指数 收盘下跌1.12%，报44,076.88点；大盘综合指数 收盘下跌0.98%，报50,616.43点。

南非汇市:兰特急挫1.7%，因美国下月升息押注加大

=========================================================================

印度股市：连续第二日收高。BSE指数 收盘上涨0.35%，报26,051.81点；NSE指数 收盘上涨0.39%，报8,033.3点。

印度汇市：卢比兑美元 收报68.56，上日收报68.25。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.01%，报1,016.95点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.07%，报531.6点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.07%，报64.463；卢布兑欧元 贬值0.47%，报68.063。(完)

(编译 张涛；审校 张若琪)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐