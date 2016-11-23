金砖国家：11月23日股汇市收盘纵览

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透11月24日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币11月23日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.18%，报855.92点。
中国股市：沪综指小幅收跌，获利回吐压力令大盘冲高回落
中国汇市：人民币震荡收跌两地点差扩大，盘中大行适度提供流动性
香港股市：收盘持平，美股走势和中国大陆资金带来支撑
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巴西股市：几收平盘，强劲的数据增强了美联储12月升息的预期，而升息可能吸引资本流出收益较高的新兴市场。指标股指Bovespa指数 收盘上涨0.05%，报61,985.905点。
巴西汇市：雷亚尔走软，交易商在感恩节之前买进美元，防范市场在周四和周五发生意外变动。雷亚尔兑美元 收报3.3915/40，上日收报3.3545/65。
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南非股市：收低逾1%，矿业类股领跌，黄金与铂金价格下挫打压该类股。指标Top-40指数 收盘下跌1.12%，报44,076.88点；大盘综合指数 收盘下跌0.98%，报50,616.43点。
南非汇市:兰特急挫1.7%，因美国下月升息押注加大
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印度股市：连续第二日收高。BSE指数 收盘上涨0.35%，报26,051.81点；NSE指数 收盘上涨0.39%，报8,033.3点。
印度汇市：卢比兑美元 收报68.56，上日收报68.25。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘上涨0.01%，报1,016.95点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.07%，报531.6点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.07%，报64.463；卢布兑欧元 贬值0.47%，报68.063。(完)
(编译 张涛；审校 张若琪)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。