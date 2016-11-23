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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 07:42 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在200日移动均线附近受阻

2320GMT
    
    * 欧元/日圆在亚洲交易开高0.6%，日圆兑美元上涨速度超过欧元，
美元走强且美债收益率上升
    * 动量指标呈现中性，五、10和20日(周)移动均线有走高趋势
    * 上日收在略高于200日移动均线切入位118.65的水准，但上看119受
限，该水准为6月/7月跌势的76.4%回档位
    * 若有效突破119.00，则为强烈看多信号，可上看英国公投时所创高
点122.00
    * 伦敦市场低点117.70和纽约市场高位118.99为初步支撑/阻力位
    * 相关图表请点选：reut.rs/2f8o3gG
    (完)
    
      

 (编译 郑茵 审校 戴素萍)

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