《汇市简讯》欧元/美元在200日移动均线附近受阻

2320GMT * 欧元/日圆在亚洲交易开高0.6%，日圆兑美元上涨速度超过欧元， 美元走强且美债收益率上升 * 动量指标呈现中性，五、10和20日(周)移动均线有走高趋势 * 上日收在略高于200日移动均线切入位118.65的水准，但上看119受 限，该水准为6月/7月跌势的76.4%回档位 * 若有效突破119.00，则为强烈看多信号，可上看英国公投时所创高 点122.00 * 伦敦市场低点117.70和纽约市场高位118.99为初步支撑/阻力位 * 相关图表请点选：reut.rs/2f8o3gG (完) (编译 郑茵 审校 戴素萍)