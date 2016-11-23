《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月23日

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 93.03 -0.18 -0.19 3564158 京东 25.74 -0.07 -0.27 5973790 新浪 76.41 +2.36 +3.19 1947741 搜狐 34.88 +0.19 +0.55 92946 网易 231.58 -0.24 -0.10 875430 百度 163.63 -0.84 -0.51 1421299 台湾 台湾积体电路 29.89 -0.02 -0.07 1061631 联电 1.85 +0.02 +1.09 87997 日月光 5.46 +0.00 +0.00 101247 硅品精密 7.51 +0.06 +0.81 204988 和信超媒体 2.61 +0.00 +0.00 5804 友达 3.56 -0.07 -1.93 99120 中华电信 33.17 +0.09 +0.27 117459 台湾国际航电 52.53 -0.16 -0.30 605141 香港 中国移动 53.90 -0.28 -0.52 94946 中国联通 11.35 -0.21 -1.82 82266 中国电信 47.05 -0.25 -0.53 10827 中芯国际 6.88 -0.22 -3.10 14999 电讯盈科 0.00 +0.00 +0.00 10 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 张涛；审校 龚芳)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。