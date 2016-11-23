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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 07:40 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月23日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          93.03    -0.18    -0.19   3564158
    京东                25.74    -0.07    -0.27   5973790
    新浪              76.41    +2.36    +3.19   1947741
    搜狐              34.88    +0.19    +0.55     92946
    网易             231.58    -0.24    -0.10    875430
    百度             163.63    -0.84    -0.51   1421299
    
    台湾
    台湾积体电路       29.89    -0.02    -0.07   1061631
    联电                1.85    +0.02    +1.09     87997
    日月光              5.46    +0.00    +0.00    101247
    硅品精密           7.51    +0.06    +0.81    204988
    和信超媒体         2.61    +0.00    +0.00      5804
    友达                3.56    -0.07    -1.93     99120
    中华电信           33.17    +0.09    +0.27    117459
    台湾国际航电      52.53    -0.16    -0.30    605141
    
    香港
    中国移动           53.90    -0.28    -0.52     94946
    中国联通           11.35    -0.21    -1.82     82266
    中国电信           47.05    -0.25    -0.53     10827
    中芯国际            6.88    -0.22    -3.10     14999
    电讯盈科         0.00    +0.00    +0.00        10
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 张涛；审校 龚芳)

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