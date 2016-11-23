《中国报摘》--中国证券报11月24日

* 头版头条:

--证监会副主席赵争平表示，新三板是定位于以机构投资者为主的证券交易场所，严格的投资者适当性制度，对于新三板市场起好步、稳发展至关重要。

* 其他:

--目前国家电网境外投资总额超过100亿美元，境外资产总额达到400亿美元，境外投资项目全部盈利。未来公司将统筹开展海外资产投资运营、国际工程承包、电工装备输出等业务，以投资带动装备和工程走出去，以装备和工程支撑海外投资运营，增强业务板块之间协同效应。

--南玻A 公告称，为支持公司主业稳定经营发展，公司股东宝能旗下钜盛华或其指定关联方自愿向公司提供免收利息、总额为20亿元的借款。