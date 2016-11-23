《中国报摘》--中国证券报11月24日

《全球汇市》美元势将创11月来表现最差的一周，因美国政策的不确定性
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
* 头版头条:
--证监会副主席赵争平表示，新三板是定位于以机构投资者为主的证券交易场所，严格的投资者适当性制度，对于新三板市场起好步、稳发展至关重要。
* 其他:
--目前国家电网境外投资总额超过100亿美元，境外资产总额达到400亿美元，境外投资项目全部盈利。未来公司将统筹开展海外资产投资运营、国际工程承包、电工装备输出等业务，以投资带动装备和工程走出去，以装备和工程支撑海外投资运营，增强业务板块之间协同效应。
--南玻A 公告称，为支持公司主业稳定经营发展，公司股东宝能旗下钜盛华或其指定关联方自愿向公司提供免收利息、总额为20亿元的借款。
--*ST中企 公告称，拟向控股股东地产集团发行股份及支付现金购买其持有的中星集团100%股权，交易对价185.22亿元。同时，公司拟募集配套资金不超95亿元。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 林琦；审校 乔艳红)
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。