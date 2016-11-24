更新版 1-EIA库存周报：美国上周原油库存减少，因进口下降且炼厂增产

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路透11月23日 - 美国能源资料协会(EIA)周三公布的数据显示，美国上周原油库存减少，结束此前连续三周增加的趋势，因原油进口下滑且炼厂增产；同时汽油库存因需求低迷而大增。

EIA公布，在截至11月18日该周，美国原油库存 减少125.5万桶，市场预估为增加67.1万桶。美国原油交割地库欣的库存 减少8.7万桶。

数据公布后原油价格相对稳定，因市场仍在为下周石油输出国组织(OPEC)的会议作准备。美国原油期货 价格上涨0.19美元或0.4%，至每桶48.22美元；布兰特原油期货 升0.15美元或0.3%，至每桶49.27美元。

美国上周原油进口量 下降83.3万桶/日。

EIA数据显示，炼厂原油加工量 增加27.1万桶/日，产能利用率 上升1.6个百分点至90.8%。

汽油库存 增加230万桶，路透调查中的分析师预估为增加64.3万桶。

过去四周的汽油需求为920万桶/日，较上年同期仅增长0.6%。

“当周汽油产量提高和表观需求下降，导致汽油库存大幅增加，”ClipperData大宗商品研究主管Matt Smith说。

“总体而言，这份报告让市场注意力从OPEC会谈上分散了一些，这是不错的，但影响基本上还是中性的。”