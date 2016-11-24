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亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 08:13 BJT

《汇市简讯》英镑/美元继续以整理为主

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    * 英镑/美元在亚洲早盘跌0.2%，受美元走势支配。开盘时英镑/美元
走势颇有韧性，涨0.2%
    * 英镑受英国财政大臣的秋季预算声明影响
    * 动量指标呈中性，五日、10日和20日移动均线表现不一，整理走势
延续
    * 若无重要消息，行权价1.2410规模1.6亿以及行权价1.2450规模1.7
7亿的两笔期权料将在亚洲时段限制英镑升势
    * 纽约时段波动区间1.2360/1.2468是初步支撑位/阻力位
    * 相关图表请点选： reut.rs/2ghrP3A
    (完)
    
  
 (编译 郑茵 审校 李爽)

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