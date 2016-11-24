《汇市简讯》英镑/美元继续以整理为主

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
2351GMT * 英镑/美元在亚洲早盘跌0.2%，受美元走势支配。开盘时英镑/美元 走势颇有韧性，涨0.2% * 英镑受英国财政大臣的秋季预算声明影响 * 动量指标呈中性，五日、10日和20日移动均线表现不一，整理走势 延续 * 若无重要消息，行权价1.2410规模1.6亿以及行权价1.2450规模1.7 7亿的两笔期权料将在亚洲时段限制英镑升势 * 纽约时段波动区间1.2360/1.2468是初步支撑位/阻力位 * 相关图表请点选： reut.rs/2ghrP3A (完) (编译 郑茵 审校 李爽)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。